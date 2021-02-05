Эксперты объяснили влияние особенностей организма на выработку антител

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Время исчезновения антител к коронавирусу зависит от индивидуальных особенностей организма. Об этом РБК сообщили ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, а также вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Я знаю людей, у которых через три месяца действительно исчезают антитела, потому что как только инфекция прекращается, раздражителя больше нет, и клетки, которые их нарабатывают, они постепенно угасают, новые не продуцируются. Естественно, из кровотока все это постепенно уходит.», — сказал Чепурнов.

По его словам, есть люди, у которых такой инструмент работает дольше и эффективнее, и период действия антител может достигать восьми месяцев. По его словам, персональные отличия будут сказываться как на иммунитет отболевшего коронавирусом человека, так и привившегося.

Аграновский добавляет, что для выяснения, как долго сохраняются антитела после прививки, необходимо еще какое-то время, поскольку вакцинация только началась.