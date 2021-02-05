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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили влияние особенностей организма на выработку антител

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Время исчезновения антител к коронавирусу зависит от индивидуальных особенностей организма. Об этом РБК сообщили ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов, а также вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Я знаю людей, у которых через три месяца действительно исчезают антитела, потому что как только инфекция прекращается, раздражителя больше нет, и клетки, которые их нарабатывают, они постепенно угасают, новые не продуцируются. Естественно, из кровотока все это постепенно уходит.», — сказал Чепурнов.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По его словам, есть люди, у которых такой инструмент работает дольше и эффективнее, и период действия антител может достигать восьми месяцев. По его словам, персональные отличия будут сказываться как на иммунитет отболевшего коронавирусом человека, так и привившегося.

Аграновский добавляет, что для выяснения, как долго сохраняются антитела после прививки, необходимо еще какое-то время, поскольку вакцинация только началась.

«Вот когда будут данные, скажем, через год, по титру антител и будет хорошая статистика: вот вакцинированные люди получили тогда прививки, прошло столько-то времени — титры такие. Все остальные наши рассуждение, они умозрительные, на основании того, что мы знаем по результатам других кампаний по вакцинации для совершенно других патогенов», — сказал эксперт.

Чепурнов поясняет, в основу вакцинации положена работа клеток памяти: при повторной встрече с раздражителем они запускают процесс наработки антител.

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«В эту же нишу направляются усилия иммунитета после вакцинации, чтобы побыстрее сформировались клетки памяти, и они при необходимости быстро начали работать», — говорит эксперт. При этом иммунитет к болезни не очень длительный, и людям придется периодически вакцинироваться, заключает Чепурнов.

Ранее, 23 января, вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что уровень антител, которые получают привитые и те, кто отболел COVID-19, одинаков. По этой причине она не советовала переболевшим коронавирусом делать прививки.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела к коронавирусу выработались в среднем примерно у 20–25% россиян.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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