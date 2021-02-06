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Глава РФПИ заявил о возможности привить всех желающих в России до лета

По словам Кирилла Дмитриева, Россия — единственная страна, где вакцинация всех желающих завершится до июня. В США и Европе это произойдет в сентябре или октябре, предположил он
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России все желающие пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции смогут сделать прививки еще до начала лета. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1».

«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал он (цитата по ТАСС). По его мнению, в Европе и США вакцинация всех желающих сможет завершиться к сентябрю или октябрю.

Глава РФПИ допустил возможность привить «Спутником V» 700 млн человек
Общество
Фото:Максим Захаров / РИА Новости

В основном производство и поставки вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи направлены на Россию, подчеркнул Дмитриев. «На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [препарат] с зарубежных площадок РФПИ», — добавил он.

«Спутник V» — это векторная вакцина, препарат был зарегистрирован в августе. «Вектором», или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус.

Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж
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Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян от коронавируса в середине января. Ранее прививки были доступны только для определенных категорий граждан. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, лучше всего с прививочной кампанией справляются в Красноярском и Пермском краях, в Кировской, Оренбургской, Волгоградской и Курганской областях, а также в Калининграде.

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В начале января Мурашко говорил, что в регионы поступило более 1,5 млн доз препарата, привиться успели более 800 тыс. россиян. После этого власти не сообщали число получивших вакцину по всей стране. В Москве по состоянию на 4 февраля первую прививку против COVID-19 сделали около 400 тыс. человек.

Власти не раз подчеркивали, что вакцинация проводится на добровольной основе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что вакцинация должна быть организована так, чтобы к осени был сформирован коллективный иммунитет. По ее словам, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.

По словам Дмитриева, в этом году «Спутником V» получится привить около 700 млн человек. Страны, которые сейчас решают закупить российский препарат, получат его в мае или июне, предположил глава РФПИ. Как сообщается на сайте препарата, по состоянию на февраль «Спутник V» зарегистрирован более чем в 15 государствах, заявки на вакцину поступили от более 50 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Помимо «Спутника V», в России зарегистрирована еще одна вакцина против COVID-19. Это пептидный препарат «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, регистрация третьей вакцины «Ковивак» от Центра им. Чумакова ожидается в феврале.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
РФПИ Кирилл Дмитриев вакцина коронавирус вакцинация
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