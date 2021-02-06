Глава РФПИ заявил о возможности привить всех желающих в России до лета

По словам Кирилла Дмитриева, Россия — единственная страна, где вакцинация всех желающих завершится до июня. В США и Европе это произойдет в сентябре или октябре, предположил он

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России все желающие пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции смогут сделать прививки еще до начала лета. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1».

«Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — сказал он (цитата по ТАСС). По его мнению, в Европе и США вакцинация всех желающих сможет завершиться к сентябрю или октябрю.

В основном производство и поставки вакцины «Спутник V» от Центра им. Гамалеи направлены на Россию, подчеркнул Дмитриев. «На иностранные рынки поставляются очень небольшие количества пока. И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [препарат] с зарубежных площадок РФПИ», — добавил он.

«Спутник V» — это векторная вакцина, препарат был зарегистрирован в августе. «Вектором», или транспортом для доставки в клетки белков-антигенов SARS-CoV-2, в ней выступает неопасный для человека аденовирус.