Минюст пообещал доработать проект КоАП после слов Мишустина и Турчака

Денис Новак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будет дорабатываться с учетом общественного мнения, заявил заместитель министра юстиции Денис Новак во время выступления на совещании Совета Федерации «Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов Российской Федерации». Об этом сообщает «Парламентская газета».

По его словам, опубликованный документ не является «истиной в последней инстанции». Министерство открыто «для всех конструктивных предложений по новому КоАП», отметил замминистра.

Новый проект КоАП был обнародован 30 января. Он предполагает введение ряда новых норм, в том числе ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

После публикации документ раскритиковали в Госдуме. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект «вообще никуда не годится», поскольку в нем нет «сквозных» статей, а штрафы увеличиваются в несколько раз.

Против нового КоАП высказывался и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который говорил, что закон не нужен для создания «репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения».