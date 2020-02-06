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Общество ,  
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СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

Израильтян, прилетевших в Москву из Тель-Авива рейсом «Аэрофлота», задержали при прохождении паспортного контроля. По данным Ynet, их депортировали из России без объяснения причин
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники. По данным портала, туристы прилетели в Россию в 12:20 мск из Тель-Авива рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот». Еще одно издание — Nashe.Orbita — сообщило, что израильские туристы летели рейсом авиакомпании «Эль-Аль».

Один из задержанных рассказал Ynet, что по прибытии в Москву у них забрали паспорта, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, взяли анализы ДНК и «закрыли на шесть часов в комнате без воды и контакта с миром». «Только после жалоб они [сотрудники аэропорта] принесли нам одну бутылку воды для всех», — заявил собеседник.

Впоследствии граждан Израиля отправили на родину без объяснения причин, уточняет издание. Представитель посольства Израиля в России Яффа Оливицки пояснила задержанным, что их депортация может быть вызвана «отношениями с Россией», которые обострились после задержания Наамы Иссахар.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» и «Эль-Аль».

На прошлой неделе, 31 января, как писали израильские Maariv и Walla! , Россия уже отказывала во въезде десяти прилетевшим рейсом «Аэрофлота» гражданам Израиля. Шестеро из них прибыли в Москву в составе организованной группы для участия в семинаре парикмахеров, еще четверо — в качестве туристов. По данным телеканала Reshet 13, израильтян в возрасте 27–40 лет задержали у стоек паспортного контроля, допросили, сфотографировали в фас и профиль и отправили в комнату, где в течение восьми часов держали без еды и воды, выйти в туалет позволялось лишь в сопровождении конвоира. Российские пограничники уточнили, что гражданам Израиля отказали во въезде в страну, поскольку «они не смогли объяснить причину своего прибытия в Россию». В МИД Израиля также подтвердили информацию о депортации из России десяти израильских граждан.

В середине декабря прошлого года в аэропорту Домодедово задержали более 40 граждан Израиля. Причиной задержания израильтян тогда назывались «проблемы с документами». По данным РЕН ТВ, у задержанных не было разрешений на въезд и временное пребывание в России. The Times of Israel также писала, что в декабре группу из восьми израильских бизнесменов задержали в Москве, а затем депортировали из России.

После этого МИД Израиля сообщал, что будет работать с Россией «для обеспечения того, чтобы мирные жители, которые стремятся путешествовать с туристическими и деловыми целями, могли делать это свободно».

В апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево при пересадке по пути из Дели (Индия) в Тель-Авив была задержана гражданка Израиля Наама Иссахар. В рюкзаке, сданном в багаж, у 27-летней девушки нашли 9,5 г гашиша. Осенью Иссахар приговорили в России к 7,5 года заключения за хранение и контрабанду наркотиков. С просьбой помиловать девушку к президенту России обращались премьер-министр и президент Израиля и ее мать. Израильская Haaretz со ссылкой на источники ранее писала, что Москва требовала обмена Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году. Однако россиянина впоследствии экстрадировали в США, где его обвиняют в кибермошенничестве. 29 января Владимир Путин помиловал израильтянку.

Автор: Кристина Астафурова
При участии: Мария Кокорева
Теги: Израиль, депортация, аэропорт
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