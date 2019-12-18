СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Причиной задержания группы израильтян, прилетевших в Москву из Тель-Авива, стали проблемы с документами. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала. у них не было разрешения на въезд и временное пребывание в России. В посольстве Израиля также заявили, что причиной задержания могли быть проблемы с визами. «Как мы поняли, проблема была в визах. Это было решение российских властей. Они решили задержать и выслать [израильских граждан] после этого», — объяснил первый секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман, передает ТАСС.

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили. Прилетевшим пришлось проходить дополнительные проверки, официально причина задержания пока не называлась.