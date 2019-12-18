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СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Причиной задержания группы израильтян, прилетевших в Москву из Тель-Авива, стали проблемы с документами. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет РЕН ТВ.

По информации телеканала. у них не было разрешения на въезд и временное пребывание в России. В посольстве Израиля также заявили, что причиной задержания могли быть проблемы с визами. «Как мы поняли, проблема была в визах. Это было решение российских властей. Они решили задержать и выслать [израильских граждан] после этого», — объяснил первый секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман, передает ТАСС.

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
Общество

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили. Прилетевшим пришлось проходить дополнительные проверки, официально причина задержания пока не называлась.

Теги: Домодедово, Израиль, пограничники, таможня
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Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Общество
В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
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