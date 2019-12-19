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Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
По данным Times of Israel, стороны проработают этот вопрос, однако конкретные меры в МИД Израиля не раскрыли. Накануне в Домодедово задержали около 40 израильтян, прибывших на деловые переговоры. Позже их депортировали
арестованная в России израильтянка Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление МИДа Израиля.

В сообщении МИД Израиля в Twitter о прошедших переговорах говорится, что «Израиль будет работать с Россией для обеспечения того, чтобы мирные жители, которые стремятся путешествовать с туристическими и деловыми целями, могли делать это свободно».

Как пишет издание, дипломаты обсуждали запрет на въезд израильтянам в Москву, а также проблемы нелегальных трудовых мигрантов и беженцев, прибывающих из России в Израиль. Стороны договорились, что израильтяне направляющиеся в Москву с деловыми целями, будут проходить контроль в полном соответствии с теми правилами, которые были опубликованы посольством России в Израиле.

«Обе стороны договорились сделать все, чтобы не навредить передвижению туристов и деловым связям между странами, и приняли решение о ряде шагов, которые помогут обеспечить соблюдение двустороннего безвизового соглашения», — цитирует газета заявление ведомства. Какие именно действия планируют дипломаты, не уточняется.

В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля
Общество

В заявлении МИД, по данным Times of Israel, также говорится о том, что израильская сторона надеется, что семье арестованной в России Наамы Иссахар разрешат посещать ее в тюрьме чаще и вскоре ее полностью освободят. Ответ российской стороны, как пишет газета, в документе не приводится.

Накануне в московском Домодедово задержали не менее 40 граждан Израиля сразу после перелета. По данным Times of Israel, в выходные группу израильских бизнесменов депортировали из России после задержания в московском аэропорту на 12 часов. Газета пишет, что это были представители крупных компаний Израиля, которые прилетели в Москву для переговоров с российскими бизнесменами.

В израильском посольстве сообщили, что не знают о причинах задержания. РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник писал об отсутствии у израильтян разрешения на въезд и временное пребывание в России.

Нааму Иссахар задержали в аэропорту Шереметьево в апреле этого года, обнаружив у нее при досмотре 9,5 гр гашиша. Она призналась в хранении наркотиков, однако отрицала, что занималась контрабандой. В октябре Химскинский суд приговорил ее к 7,5 годам колонии. Власти Израиля неоднократно просили Россию освободить Иссахар. Московский областной суд 19 декабря оставил в силе приговор израильтянке.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Израиль, задержание иностранцев
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