Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

По данным Times of Israel, стороны проработают этот вопрос, однако конкретные меры в МИД Израиля не раскрыли. Накануне в Домодедово задержали около 40 израильтян, прибывших на деловые переговоры. Позже их депортировали

арестованная в России израильтянка Наама Иссахар (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление МИДа Израиля.

В сообщении МИД Израиля в Twitter о прошедших переговорах говорится, что «Израиль будет работать с Россией для обеспечения того, чтобы мирные жители, которые стремятся путешествовать с туристическими и деловыми целями, могли делать это свободно».

Как пишет издание, дипломаты обсуждали запрет на въезд израильтянам в Москву, а также проблемы нелегальных трудовых мигрантов и беженцев, прибывающих из России в Израиль. Стороны договорились, что израильтяне направляющиеся в Москву с деловыми целями, будут проходить контроль в полном соответствии с теми правилами, которые были опубликованы посольством России в Израиле.

«Обе стороны договорились сделать все, чтобы не навредить передвижению туристов и деловым связям между странами, и приняли решение о ряде шагов, которые помогут обеспечить соблюдение двустороннего безвизового соглашения», — цитирует газета заявление ведомства. Какие именно действия планируют дипломаты, не уточняется.