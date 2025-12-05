 Перейти к основному контенту
Общество
Минцифры предложило приравнять автоправа на «Госуслугах» к бумажным

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к бумажной версии. Россияне смогут предъявлять QR-код из «Госуслуг». Инициатива вынесена на общественное обсуждение до 20 декабря.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Минцифры предложило приравнять электронные водительские права на «Госуслугах» к бумажной версии. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 20 декабря.

Аналогичные меры предлагается ввести в отношении других документов, например, пенсионного удостоверения, студенческого билета и свидетельства о рождении.

«Перечень документов, содержащих сведения, содержащиеся
в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, <...> которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» дополнить абзацами следующего содержания: свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации; водительское удостоверение; свидетельство о регистрации транспортного средства; страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; удостоверение многодетной семьи; пенсионное удостоверение; удостоверение инвалида о праве на льготы; студенческий билет», — говорится в документе

Электронные документы можно будет предъявлять в виде QR-кода. Использование электронного варианта документов является добровольным.

На «Госуслугах» появилась возможность оформить свидетельство пенсионера
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Разработкой внедрения электронных водительских прав занимаются еще с 2019 года. Весной 2022 года Минцифры сообщило о планах запустить совместно с МВД сервис, который позволит гражданам предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода. Загрузить эти документы в электронном виде можно будет в мобильном приложении «Госуслуги Авто». ГИБДД планировала внедрить электронные права до конца 2022 года.

Летом 2023-го Минцифры снова подготовило проект, в котором предложило приравнять электронные водительские права к физическим.

При этом возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в приложении «Госуслуги Авто» и предъявлять его на смартфоне появилась с осени 2021 года. Однако на «Госуслугах» предупреждали, что электронные СТС действуют в тестовом режиме и инспектор может попросить бумажный документ.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Водительское удостоверение Госуслуги документация
