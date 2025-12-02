На «Госуслугах» появилась возможность оформить свидетельство пенсионера
Российские пенсионеры теперь могут оформить электронное свидетельство на портале «Госуслуги», сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Новый функционал жизненной ситуации «Выход на пенсию» позволяет без визитов в ведомства <...> в несколько кликов обратиться за электронным свидетельством пенсионера», — говорится в сообщении.
Документ, о котором идет речь, позволяет подтвердить статус пенсионера и рассчитывать на льготы для этой категории граждан. Внедрение и развитие каталога жизненных ситуаций (такой раздел есть на «Госуслугах») проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Григоренко.
С 2019 по 2028 год в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат — для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В прошлом году на пенсию по старости вышли 58-летние женщины и 63-летние мужчины.
По данным Соцфонда, в России за полгода уменьшилось количество пенсионеров — на 1 октября их насчитывалось более 40,6 млн, в апреле — почти 41 млн.
