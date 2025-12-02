 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

На «Госуслугах» появилась возможность оформить свидетельство пенсионера

Сюжет
Пенсии в 2025 году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские пенсионеры теперь могут оформить электронное свидетельство на портале «Госуслуги», сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Новый функционал жизненной ситуации «Выход на пенсию» позволяет без визитов в ведомства <...> в несколько кликов обратиться за электронным свидетельством пенсионера», — говорится в сообщении.

Документ, о котором идет речь, позволяет подтвердить статус пенсионера и рассчитывать на льготы для этой категории граждан. Внедрение и развитие каталога жизненных ситуаций (такой раздел есть на «Госуслугах») проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует Григоренко.

С 2019 по 2028 год в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат — для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В прошлом году на пенсию по старости вышли 58-летние женщины и 63-летние мужчины.

По данным Соцфонда, в России за полгода уменьшилось количество пенсионеров — на 1 октября их насчитывалось более 40,6 млн, в апреле — почти 41 млн.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Дмитрий Григоренко пенсионеры Госуслуги электронные документы Пенсия документ
Материалы по теме
Московская пенсионерка потеряла ₽27,6 млн из-за новой схемы мошенников
Общество
Правительство дополнило список военных, получающих выплаты вместо пенсии
Политика
В Госдуме опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 19:58 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 19:58
Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве Политика, 20:14
Мосбиржа допустила акции «Базиса» к торгам с 10 декабря Инвестиции, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве Политика, 19:59
Во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев Политика, 19:56
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео Политика, 19:54
Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда Спорт, 19:50
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями Политика, 19:48
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 19:47
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 19:43
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»
РАДИО
 Финансы, 19:40
«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде Общество, 19:38
Saxo Bank предсказал «день Q», Британию в ЕС и «Оземпик» для котов Экономика, 19:37