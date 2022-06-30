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Общество ,  
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ГИБДД заявило о планах внедрить электронные права до конца года

В России до конца года планируют внедрить электронные водительские права, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. Также в электронный формат переведут свидетельства регистрации транспортного средства (СТС)
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

До конца года в России могут появиться электронные водительские удостоверения, которое Госавтоинспекция разрабатывает совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, заявил глава ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции.

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, в электронный формат планируется перевести свидетельства регистрации транспортного средства (СТС). Черников подчеркнул, что СТС продолжат оформлять и в бумажном виде при сделках, но электронный вариант документа будут подчеркивать законность сделки.

По его словам, сейчас эта система находится в режиме тестирования, и уже в первый месяц к сервису присоединились около 1,2 млн человек.

Россияне смогут предъявлять права и полис ОСАГО в виде QR-кода
Общество
Фото:Антон Подгайко / ТАСС

В конце мая Минцифры сообщило о запуске сервиса, который позволит предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода, загрузив их в электронном виде в мобильном приложении «Госуслуги Авто». При этом возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении «Госуслуги Авто» и предъявлять его на смартфоне появилась с осени прошлого года. Однако на портале государственных услуг отмечается, что в 2022 году электронные СТС действуют в тестовом режиме и инспектор может попросить бумажный документ.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова
Михаил Черников ГИБДД водительские права СТС электронные документы

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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