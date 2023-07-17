Минцифры предложило приравнять электронные права к физическим

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Минцифры подготовило проект постановления правительства, в котором предложило приравнять электронные водительские права к физическим. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления определяется, что документы, предусмотренные Правилами [дорожного движения], в частности водительское удостоверение, могут предъявляться не только на бумажном носителе или в электронном виде, путем отображения соответствующих сведений в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

В нем также объясняется, что данное изменение направлено на «упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения».

Разработкой внедрения электронных водительских прав занимаются еще с 2019 года. Весной 2022 года Минцифры сообщило о планах запустить совместно с МВД сервис, который позволит гражданам предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода. Загрузить эти документы в электронном виде можно будет в мобильном приложении «Госуслуги Авто». ГИБДД планировала внедрить электронные права до конца 2022 года.

При этом возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в приложении «Госуслуги Авто» и предъявлять его на смартфоне появилась с осени 2021 года. Однако на портале государственных услуг предупреждали, что электронные СТС действуют в тестовом режиме и инспектор может попросить бумажный документ.