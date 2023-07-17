Минцифры предложило приравнять электронные права к физическим

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:01
Омские власти нашли кандидатов на замену Мизулиной в Совфеде Политика, 18:58
Автор «Богатый папа, бедный папа» предупредил об обвале рынка акций Инвестиции, 18:57
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 18:39
Гутерриш сообщил, что предложил Путину перед прекращением сделки по зерну Политика, 18:31
В ЦСКА назвали финансовые условия причиной неподписания Фернандеса Спорт, 18:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Более 20% торговых объемов в криптовалюте за выходные пришлось на XRP Крипто, 18:29
Минцифры предложило приравнять электронные права к физическим Политика, 18:26
«Время золотой лихорадки прошло»: как селлерам выжить на маркетплейсах Тренды, 18:21
Приватность в большом городе. Как найти уединение, не покидая Москвы РБК Life, 18:21
Как локализовываются производства электротехнической продукции РБК+, 18:20
Что такое роскошный автомобиль в 2023 году: попробуй угадать Autonews, 18:20
Россиянам разрешили получать звание профессора через «Госуслуги» Общество, 18:18
Политика ,  
0 

Минцифры предложило приравнять электронные права к физическим

Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Минцифры подготовило проект постановления правительства, в котором предложило приравнять электронные водительские права к физическим. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления определяется, что документы, предусмотренные Правилами [дорожного движения], в частности водительское удостоверение, могут предъявляться не только на бумажном носителе или в электронном виде, путем отображения соответствующих сведений в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

В нем также объясняется, что данное изменение направлено на «упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения».

Разработкой внедрения электронных водительских прав занимаются еще с 2019 года. Весной 2022 года Минцифры сообщило о планах запустить совместно с МВД сервис, который позволит гражданам предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода. Загрузить эти документы в электронном виде можно будет в мобильном приложении «Госуслуги Авто». ГИБДД планировала внедрить электронные права до конца 2022 года.

При этом возможность хранить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в приложении «Госуслуги Авто» и предъявлять его на смартфоне появилась с осени 2021 года. Однако на портале государственных услуг предупреждали, что электронные СТС действуют в тестовом режиме и инспектор может попросить бумажный документ.

Теги
водительские права Водительское удостоверение Минцифры ПДД
Материалы по теме
Начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов
Общество
ВС разъяснил, что водительские права не считаются удостоверением личности
Общество
МВД напомнило об автоматическом продлении водительских прав на три года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter