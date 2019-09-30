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В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне

В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения», — сказал глава ГИБДД.

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По словам Черникова, новые права станут альтернативой обычному удостоверению, однако при выезде за границу или желании иметь традиционные документы у водителей останется возможность оформить их в бумажном виде.

Когда именно в России появятся электронные водительские права, глава ГИБДД не уточнил, поскольку ведомству необходимо будет провести модернизацию оборудования и внести изменения в действующие нормативно-правовые акты.

В феврале в Госавтоинспекции сообщали, что электронные права для водителей будут закреплены в законе уже в следующем, 2020 году. Ведомство располагает оцифрованной базой данных, которая ведется с 2011-го. По мнению ГИБДД, электронная версия прав будет способствовать предотвращению подделывания водительских удостоверений.

Теги: водительские права, ГИБДД, электронные документы
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