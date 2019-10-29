Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».

Помимо этого, отмечают эксперты, в протестную повестку вовлекаются все больше далеких от политики людей.

По словам гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, политизация протестов в регионах может быть связана прежде всего с тем, что различные группы объединяются в условиях длительного неудовлетворения их требований. Кроме того, на это может повлиять то, что избирательные кампании проходят «в условиях конфликта элит», которые могут сделать ставку именно на протестных игроков, считает он.

«Относительно умеренная пока протестная активность в сфере трудовых отношений должна смениться ее увеличением на фоне сохранения невысоких темпов роста экономики», — заявил гендиректор АПЭК.