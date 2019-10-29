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Эксперты предсказали рост социальных протестов в России

Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».

Помимо этого, отмечают эксперты, в протестную повестку вовлекаются все больше далеких от политики людей.

По словам гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, политизация протестов в регионах может быть связана прежде всего с тем, что различные группы объединяются в условиях длительного неудовлетворения их требований. Кроме того, на это может повлиять то, что избирательные кампании проходят «в условиях конфликта элит», которые могут сделать ставку именно на протестных игроков, считает он.

«Относительно умеренная пока протестная активность в сфере трудовых отношений должна смениться ее увеличением на фоне сохранения невысоких темпов роста экономики», — заявил гендиректор АПЭК.

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Как заявил газете политолог Глеб Кузнецов, в последние два года протесты возникают «в тех местах, где их никто не ждал». Он назвал это мировой тенденцией и привел в пример прошедшие в 2019 году протесты «желтых жилетов» во Франции, а также акции в Барселоне, Гонконге и странах Латинской Америки. Основная причина, по словам политолога, заключается в нерешенности социально-экономических проблем и обеднении среднего класса. «Люди мало интересуются политикой, но чувствуют дыру в бюджете», — отметил он.

Теги: протесты, акции
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