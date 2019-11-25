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Кремль назвал «обычным фоном» зафиксированный в России рост протестов
«Определенная общественная реакция на те или иные события» была в России всегда, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По оценке экспертов, число протестов в стране достигло рекордного за несколько лет уровня
Фото: Ковалев Петр / ТАСС

В Кремле не заметили роста в России протестных настроений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало — определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикацию «Коммерсанта». 25 ноября издание сообщило, что специалисты Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) зафиксировали с начала года рекордное за несколько лет число протестных акций.

Песков предложил дождаться данных от социологических служб, отметив, что обычная для России реакция не ассоциируется только с текущим годом.

«Поэтому интересна будет та цифра, которую социологи готовы предложить на наш суд», — сказал пресс-секретарь президента.

По данным ЦСТП, в России ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов, однако в текущем году уже за первые девять месяцев произошли 1443 такие акции, в том числе 580 в третьем квартале.

Готовность поддержать соотечественников выходом на митинг или серию пикетов означает, что «в 2019 году общество в России имеет другое социальное качество, нежели в 2016–2017 годах», отмечает автор доклада «Как протестуют россияне», руководитель группы мониторинга ЦСТП доцент Пензенского госуниверситета Анна Очкина.

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В середине ноября комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России объявила, что обнаружила в ряде регионов так называемые лагеря, финансируемые из-за границы, в которых проходит подготовка организаторов протестных акций в стране.

В конце октября Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) предсказало, что число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться. По оценке АПЭК, в протестную повестку вовлекается все больше далеких от политики граждан, так как разные группы объединяются в условиях длительного неудовлетворения их требований.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков
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