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Россия в шесть раз увеличила компенсацию жертвам пыток в полиции
После жалобы в ЕСПЧ троих россиян, пострадавших от пыток в полиции, Россия признала нарушение их прав и в шесть раз увеличила размеры компенсации. В российских судах мужчины добились 330 тыс. руб. на троих
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утвердил мировое соглашение между российским правительством и тремя россиянами, которые пострадали от пыток в полиции. Россия признала нарушение их прав и согласилась выплатить €27 тыс. за то, что заявители через российские суды добились недостаточных компенсаций, а пытавшим их полицейским назначили слишком мягкие наказания. Решение опубликовано на сайте Страсбургского суда. Интересы троих мужчин представляла правозащитная организация «Зона права».

Трое заявителей, один из которых перенес пытки током, а другой после избиения утратил детородную функцию, в российских судах получили в общей сложности 330 тыс. руб. Представитель России в ЕСПЧ согласился, что государство нарушило в отношении заявителей ст. 3 Европейской конвенции (о запрете пыток и бесчеловечного обращения).

Динара Авзалова в феврале 2016 года вызвали в отдел полиции по городу Альметьевску, где потребовали признаться в преступлении (в результате никаких обвинений ему предъявлено не было). «Сотрудник уголовного розыска [Айдар] Сальманов, желая получить у заявителя признательные показания, применил по отношению к заявителю пытки, воздействуя не менее 21 раза на различные части тела заявителя электрическим шокером», — говорилось в жалобе Авзалова в ЕСПЧ. Он получил многочисленные повреждения. В отношении оперативника Сальманова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК, до десяти лет колонии). В октябре того же года суд вынес ему приговор — пять лет лишения свободы условно, — который в дальнейшем утвердила апелляция.

Авзалов обратился в суд за компенсацией в размере 750 тыс. руб. (такое возмещение соответствовало практике ЕСПЧ), однако Вахитовский райсуд Казани присудил ему только 20 тыс. руб. В апелляционной инстанции размер выплаты удалось увеличить до 70 тыс. руб.

Второй заявитель был задержан в апреле 2016 в Казани: его соседи вызвали наряд полиции из-за шумного отдыха в ночное время. Полицейский Марат Гараев вывел нарушителя из дома, нанес ему сильный удар в область паха, а затем распылил в лицо газ из баллончика. Мужчину увезли в полицию, откуда затем госпитализировали. Врачи обнаружили у него «тупую травму левой половины мошонки, размозжение нижнего полюса левого яичка». Пострадавший был прооперирован, часть половых органов ему удалили.

Полицейский Гараев получил 4,5 года условно, однако в апелляции этот условный срок был заменен реальным заключением. Избитый им мужчина обратился в Приволжский суд Казани с иском на 750 тыс., но суд назначил компенсацию лишь в 200 тыс. руб.

Евгений Михайлов в июне 2016 года был задержан в Альметьевском районе Татарстана в состоянии опьянения. В отделе полиции сотрудник Динар Шигапов «нанес ему не менее 15 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки и поясницы». У Михайлова обнаружили многочисленные кровоподтеки. Полицейский Шигапов получил два года колонии общего режима. Михайлов обратился в Альметьевский горсуд за компенсацией в 750 тыс., но получил лишь 15 тыс., или по 1 тыс. руб. за каждый удар. Апелляция увеличила сумму до 50 тыс.

В июне Михаил Федотов, возглавлявший на тот момент президентский Совет по правам человека, предложил выделить в СКР специальных следователей для дел о пытках в правоохранительных органах. Сейчас этим часто занимаются сотрудники, работающие с полицейскими на месте преступления, отмечал он. «Они вчера с этим оперативником допрашивали убийцу, а сегодня он должен в отношении этого же оперативника проводить следственные действия, поскольку того обвиняют в подбросе наркотиков или в применении пыток. От такого следствия толку будет мало», — говорил правозащитник.

СПЧ также предлагал внести в Уголовный кодекс отдельную статью «Пытки». О разработке соответствующего законопроекта в апреле заявляла сенатор Людмила Нарусова. ФСБ и МВД возражали против такого нововведения.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: пытки, ЕСПЧ
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