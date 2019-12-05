Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «российских агентов» с 2014 по 2018 год останавливались во Французских Альпах, заявляют источники Le Monde. По мнению западных разведслужб, «россияне» могли использовать регион как «тыловую базу»

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

В «охоте» на «российских шпионов» участвовали французские, британские, швейцарские спецслужбы вместе с партнерами, включая США. Им удалось составить список из 15 человек, которые считаются членами «специализирующегося на убийствах» подразделения ГРУ. Расследование началось после отравления бывшего офицера этого ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

О пятерых из них ранее не было известно: это Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс. Le Monde отмечает, что имена десяти других «офицеров ГРУ» уже были известны и связаны с отравлением Скрипалей (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов), покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков), а также с попыткой госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков).

Россия неоднократно отрицала причастность ко всем этим событиям.