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Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «российских агентов» с 2014 по 2018 год останавливались во Французских Альпах, заявляют источники Le Monde. По мнению западных разведслужб, «россияне» могли использовать регион как «тыловую базу»
Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

В «охоте» на «российских шпионов» участвовали французские, британские, швейцарские спецслужбы вместе с партнерами, включая США. Им удалось составить список из 15 человек, которые считаются членами «специализирующегося на убийствах» подразделения ГРУ. Расследование началось после отравления бывшего офицера этого ведомства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

О пятерых из них ранее не было известно: это Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тумур Нуризов, Наман Юсупов и Геннадий Шветс. Le Monde отмечает, что имена десяти других «офицеров ГРУ» уже были известны и связаны с отравлением Скрипалей (Руслан Боширов, Александр Петров, Сергей Федотов, Сергей Павлов), покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии (Николай Конихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков), а также с попыткой госпереворота в Черногории (Владимир Попов, Эдуард Широков).

Россия неоднократно отрицала причастность ко всем этим событиям.

По данным Le Monde, 15 агентов прикомандированы к воинской части 29155 либо 161-му учебному центру ГРУ. Западные спецслужбы считают, что бойцы в/ч 29155 стоят за отравлением Скрипалей и попыткой госпереворота в Черногории, говорили источники The New York Times. «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что там проводятся обычные учебные курсы разведки.

Le Monde пишет, что с 2014 по 2018 год эти «офицеры ГРУ» приезжали во Францию из Лондона, Москвы, Испании или Швейцарии — некоторые один-два раза, некоторые больше. Они регулярно останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони, а также более изолированных населенных пунктах. Данный регион граничит с Италией и Швейцарией.

Французская контрразведка считает, что эти места могли стать резервной и материально-технической базой для данного подразделения ГРУ. Подобный выбор объясняется легким доступом, границей со Швейцарией, а также тем, что здесь часто бывают русские, отметил неназванный высокопоставленный сотрудник французской разведки. По его словам, это место может быть «тыловой базой для всех тайных операций подразделения 29155 в Европе».

В то же время никаких следов работы этих «шпионов» во Франции не обнаружили: контрразведка не нашли ни тайников с оружием, ни соучастников среди местного населения. Однако, как отмечает Le Monde, спецслужбы могут определить, где сотрудники ГРУ жили, отдыхали, а также покупали одежду и другие предметы. По данным западных спецслужб, во время пребывания во Франции россияне не контактировали с другими ячейками разведуправления.

РБК обратился за комментарием в Минобороны России.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Франция, шпионы
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