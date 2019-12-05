Общество , 05 дек, 08:17
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Задержание единоросса на Украине, дело по заявлению сокурсника Путина отменили, страховка от терактов для Saudi Aramco, планы США на Ближний Восток; главные новости — в обзоре РБК
СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России»
«Активный сторонник аннексии» Крыма Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Ранее о задержании единоросса на российско-украинской границе сообщил владелец крымско-татарского телеканала ATR Ленур Ислямов.
- Игорь Кучерявый состоит в севастопольском отделении «Единой России» и координирует проект «Безопасные дороги». В 2014 году он участвовал в событиях «крымской весны».
- Украинская сторона считает, что Кучерявый способствовал «российской оккупации» Крыма, в частности организовал блокпосты в городе Севастополе в 2014 году. СБУ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- В «Единой России» ситуацию назвали провокацией со стороны украинских властей.
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Дело против основателя водочной компании «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны отменено, выяснил РБК. Решение принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.