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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Задержание единоросса на Украине, дело по заявлению сокурсника Путина отменили, страховка от терактов для Saudi Aramco, планы США на Ближний Восток; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС
СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России»
«Активный сторонник аннексии» Крыма Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Ранее о задержании единоросса на российско-украинской границе сообщил владелец крымско-татарского телеканала ATR Ленур Ислямов.
  • Игорь Кучерявый состоит в севастопольском отделении «Единой России» и координирует проект «Безопасные дороги». В 2014 году он участвовал в событиях «крымской весны».
  • Украинская сторона считает, что Кучерявый способствовал «российской оккупации» Крыма, в частности организовал блокпосты в городе Севастополе в 2014 году. СБУ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
  • В «Единой России» ситуацию назвали провокацией со стороны украинских властей.
Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина
Дело против основателя водочной компании «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны отменено, выяснил РБК. Решение принял заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.
  • По версии следствия, в 2017 году Сметана вместе с сообщниками в ОФК-банке получил кредиты на 2,66 млрд руб., которые затем были расхищены. Сметана (не уезжавший из России и не задержанный) хищения отрицал. По его словам, средства пошли на погашение долгов «Кристалл-Лефортово».
  • Дело против него было возбуждено в середине октября по заявлению сокурсника Владимира Путина, адвоката Николая Егорова, который также является крупнейшим акционером ОФК-банка (25%).
  • «Указанное заявление не имело подтверждающих и обосновывающих его содержание документов», — указал Гринь. Он отметил, что СКР возбудил дело в день получения заявления Егорова, без доследственной проверки и заключения экономической экспертизы об ущербе.
  • Партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев сказал РБК, что «это очень редкий случай»: прокурор, как правило, отменяет возбуждение дела в первые три дня, а не через полтора месяца.
Reuters узнал о планах Saudi Aramco застраховаться от войны и терактов
После сентябрьской атаки беспилотников и в преддверии выхода на биржу Saudi Aramco решила застраховаться на случай военных действий и терактов.
  • По данным Reuters, компания ведет переговоры с несколькими страховщиками, в том числе с компанией Lloyd's of London. Страховка может затронуть объекты, расположенные в восточной провинции Саудовской Аравии.
  • Атака дронов на инфраструктуру Saudi Aramco произошла 14 сентября. Произошедшее вынудило компанию на несколько недель приостановить добычу 5,7 млн баррелей в сутки. По словам источника агентства, потери составили $533 млн.
  • Ответственность за нападение на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и некоторые страны запада считают, что к атаке причастен Иран. Тегеран отрицает обвинения.
WSJ узнала о планах США перебросить на Ближний Восток 14 тыс. военных
США планируют нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион десятки кораблей, военную технику и 14 тыс. военнослужащих, пишет The Wall Street Journal.
  • По данным газеты, таким образом администрация президента Дональда Трампа рассчитывает сдержать Тегеран, если тот попытается ответить на усиление санкций со стороны Вашингтона.
  • Опрошенные изданием чиновники опасаются, что развертывание дополнительных сил, напротив, может спровоцировать атаку со стороны Ирана.
  • Позднее официальный представитель Пентагона Алисса Фара опровергла публикацию WSJ. «США не рассматривают возможность отправки 14 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток», — написала она в Twitter.
Автор: Сергей Витько
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