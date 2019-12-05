Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Задержание единоросса на Украине, дело по заявлению сокурсника Путина отменили, страховка от терактов для Saudi Aramco, планы США на Ближний Восток; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС

СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России»

«Активный сторонник аннексии» Крыма Игорь Кучерявый планировал получить украинский паспорт, заявили в Службе безопасности Украины (СБУ). Ранее о задержании единоросса на российско-украинской границе сообщил владелец крымско-татарского телеканала ATR Ленур Ислямов.

Игорь Кучерявый состоит в севастопольском отделении «Единой России» и координирует проект «Безопасные дороги». В 2014 году он участвовал в событиях «крымской весны».

Украинская сторона считает, что Кучерявый способствовал «российской оккупации» Крыма, в частности организовал блокпосты в городе Севастополе в 2014 году. СБУ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В «Единой России» ситуацию назвали провокацией со стороны украинских властей.

Генпрокуратура отменила дело, возбужденное по заявлению сокурсника Путина