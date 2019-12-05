WSJ узнала о планах США перебросить на Ближний Восток 14 тыс. военных

По данным газеты, Вашингтон рассматривает возможность увеличить военное присутствие в регионе в качестве средства сдерживания Тегерана, если тот попытается отреагировать на ужесточение санкций. В Пентагоне эти данные опровергли

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке в целях противодействия Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам собеседников газеты, США могут направить в регион десятки кораблей и другой военной техники, а также 14 тыс. военнослужащих. Соответствующее решение Трамп может принять уже в декабре.

Как пишет газета, в преддверии выборов президента в следующем году Трамп стремится избежать новых конфликтов. Но в то же время, по словам собеседников, он убежден в необходимость противостоять возможным угрозам со стороны Тегерана. Администрация президента США рассматривает возможную переброску дополнительных сил как средство сдерживания Ирана, который может попытаться отреагировать на усиление санкций со стороны Вашингтона.

В то же время некоторые должностные лица считают, что ожидаемое развертывание может, напротив, спровоцировать атаку со стороны Ирана либо «привести регион к опасному и непредсказуемому конфликту».

Позднее официальный представитель Пентагона Алисса Фара заявила, что статья WSJ неверна. «США не рассматривают возможность отправки 14 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток», — написала она в Twitter.