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СБУ подтвердила задержание в Херсонской области члена «Единой России»
По данным службы, Игорь Кучерявый, которого ведомство называет «активным сторонником аннексии» Крыма, хотел получить украинский паспорт. В «Единой России» его задержание назвали провокацией со стороны Киева
Игорь Кучерявый (Фото: sevastopol.er.ru)

В Херсонской области Украины задержан член севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

СБУ называет Кучерявого «активным сторонником аннексии» Крыма. Ведомство утверждает, что он планировал прибыть на Украину для того, чтобы получить украинский паспорт.

Служба считает, что Кучерявый, «известный своей антиукраинской позицией», способствовал «российской оккупации» Крыма, в частности, он причастен к организации в Севастополе блокпостов. Ведомство завело уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В «Единой России» РБК заявили, что задержание Кучерявого — это провокация со стороны украинских властей.

О задержании Кучерявого 3 декабря сообщил владелец крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов. По его словам, это произошло на российско-украинской границе на пункте пропуска «Каланчак».

Игорь Кучерявый координирует в севастопольском отделении «Единой России» проект «Безопасные дороги». Весной он участвовал в предварительном голосовании единороссов по выбору кандидатов в депутаты севастопольского заксобрания. Как отмечает «Коммерсантъ», в 2014 году он получил медаль Минобороны России «За возвращение Крыма».

Авторы: Наталия Анисимова, Наталья Галимова
Теги: «Единая Россия», СБУ, Крым
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