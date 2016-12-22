СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Уголовное преследование бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора прекращено. Он и еще несколько высокопоставленных сотрудников службы подозревались в мошенничестве на 58 млн руб.

Вадим Ампелонский (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе. Об этом сообщил «Интерфаксу» адвокат Ампелонского Сергей Седаков. «Да, действительно, прекращено, нам так говорят органы предварительного следствия», — сообщила РБК адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина.

По словам Седакова, следователи также прекратили уголовное преследование еще нескольких фигурантов дела. «Будет ли подан иск о компенсации, это уже решит сам Ампелонский», — сказал юрист. По словам Ампелонского, дело в отношении него было прекращено благодаря уверенной позиции защиты и высокой квалификации следователей (цитата по ТАСС).

По информации источников газеты «Коммерсантъ», уголовное дело в отношении Ампелонского было прекращено после того, как с итогами расследования ознакомился и.о. замначальника главного управления по расследованию особо важных дел Сергей Голкин.

По мнению генерал-майора юстиции, следователи неправильно квалифицировали действия фигурантов дела, после ст. 160 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) переквалифицировали на более мягкую ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). В новой статье подразумевалось «существенное нарушение прав и законных интересов организации», однако следствие решило, что подозреваемые не совершали таких нарушений. После этого дело было прекращено за отсутствием состава преступления в действиях подозреваемых.

Об уголовном деле в отношении сотрудников Роскомнадзора стало известно в октябре 2017 года. Тогда же Ампелонского, руководителя правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и главу аппарата организации Александра Весельчакова отправили под домашний арест. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По словам источника РБК, близкого к руководству Роскомнадзора, уголовное дело могли завести из-за того, что в ведомстве обнаружили «сотрудников-подснежников». «Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают», — отмечал собеседник РБК.

Всего по делу проходит 14 человек, в том числе гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Анастасия Звягинцева. Позднее следствие установило, что злоумышленники с 2012 по 2017 год похитили 58 млн руб. путем фиктивных оформлений людей на работу и оплаты труда.

Ампелонский не признал свою вину, суд несколько раз продлевал его домашний арест. В мае 2018 года суд арестовал имущество Ампелонского, Весельчакова и Единина. Расследование уголовного дела было завершено в июле.

В сентябре адвокат Ампелонского Сергей Седаков сообщил РБК, что суд отпустил его подзащитного из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Тогда же Генпрокуратура потребовала взыскать с пресс-секретаря Роскомнадзора и других фигурантов дела 58 млн руб., заявлял агентству «Москва» адвокат Ампелонского Артур Большаков. Потерпевшим по делу был признан ГРЧЦ, однако он не стал предъявлять иск о компенсации. «Генпрокуратура пытается в их интересах взыскать ущерб», — отмечал юрист.