Пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемый в растрате бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщил РБК его адвокат Сергей Седаков.

«Да, это так. Следователь не нашел ничего лучшего как отпустить его. Есть постановление об этом», — сказал он.

Также мера пресечения была изменена для остальных фигурантов дела о растрате в Роскомнадзоре, сообщил адвокат одного из обвиняемых Елена Вяткина, передает ТАСС. По ее словам, мера пресечения была изменена в связи с завершением предварительного следствия.

О завершении расследования дела о растрате в Роскомнадзоре Вяткина заявила в конце июля.

По делу помимо Ампелонского проходят начальник правового управления ведомства Борис Едидин, советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков и гендиректор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева. Ранее все обвиняемые, кроме Звягинцевой, находились под домашним арестом.



Об уголовном деле в отношении сотрудников Роскомнадзора стало известно в октябре 2017 года. Дело касается растраты путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.