Дмитрий Шепелев назвал смерть «учителя» Юрия Николаева личной потерей
Актер и шоумен Дмитрий Шепелев назвал телеведущего Юрия Николаева лучшим учителем, а его смерть — личной потерей.
«Дядя Юра — мой проводник в большое телевидение. Мой мастер. Лучшего учителя в профессии сложно представить. Это личная потеря для меня», — сказал он.
Телеведущий вспомнил, что ценил Николаева не только как профессионала, но и как близкого человека — разговоры, споры и телефонные звонки «были как у родных, не как у случайных знакомых».
Шепелев, уроженец Минска, был соведущим Николаева в программе «Достояние республики». По словам Шепелева, когда он в 2009 году переехал в Москву, семья «дяди Юры» тепло и радушно приняла его и помогла адаптироваться в чужом городе.
«Мы были ближе, чем просто коллеги. <...> Быстро сошлись и часто виделись. Дядя Юра принял меня, я был вхож в его дом и даже на теннисный корт — сейчас вот и не знаю, зачем я так старался выиграть. Элеонора, его жена, радушно заботилась о гостях. До сих пор помню ее потрясающий борщ. Слушайте, это совершенно нежданная доброта была», — рассказал Шепелев.
Николаев скончался вечером 4 ноября, ему было 76 лет.
Николаев вел музыкальную программу «Утренняя почта» с 1974 года. В 1990 году он покинул передачу и в 1991 году взялся за «Утреннюю звезду» — передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.
С февраля 1997 года вернулся в возобновленную «Утреннюю почту» и вел ее еще несколько лет. С 2003 по 2008 год работал на телеканале «Россия». С 2009 года вновь стал работать на «Первом канале», где вел шоу «Достояние республики», программу «В наше время», «Честное слово».
Умер телеведущий Юрий Николаев