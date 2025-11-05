 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Дмитрий Шепелев назвал смерть «учителя» Юрия Николаева личной потерей

Юрий Николаев
Юрий Николаев (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Актер и шоумен Дмитрий Шепелев назвал телеведущего Юрия Николаева лучшим учителем, а его смерть — личной потерей.

«Дядя Юра — мой проводник в большое телевидение. Мой мастер. Лучшего учителя в профессии сложно представить. Это личная потеря для меня», — сказал он.

Какие передачи и как вел Юрий Николаев
Общество

Телеведущий вспомнил, что ценил Николаева не только как профессионала, но и как близкого человека — разговоры, споры и телефонные звонки «были как у родных, не как у случайных знакомых».

Шепелев, уроженец Минска, был соведущим Николаева в программе «Достояние республики». По словам Шепелева, когда он в 2009 году переехал в Москву, семья «дяди Юры» тепло и радушно приняла его и помогла адаптироваться в чужом городе.

«Мы были ближе, чем просто коллеги. <...> Быстро сошлись и часто виделись. Дядя Юра принял меня, я был вхож в его дом и даже на теннисный корт — сейчас вот и не знаю, зачем я так старался выиграть. Элеонора, его жена, радушно заботилась о гостях. До сих пор помню ее потрясающий борщ. Слушайте, это совершенно нежданная доброта была», — рассказал Шепелев.

Каким был телеведущий Юрий Николаев. Фотогалерея
Фотогалерея 

Николаев скончался вечером 4 ноября, ему было 76 лет.

Николаев вел музыкальную программу «Утренняя почта» с 1974 года. В 1990 году он покинул передачу и в 1991 году взялся за «Утреннюю звезду» — передачу, благодаря которой прославились такие исполнители, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Валерия и Пелагея.

Сергей Лазарев назвал шоком новость о смерти Юрия Николаева
Общество

С февраля 1997 года вернулся в возобновленную «Утреннюю почту» и вел ее еще несколько лет. С 2003 по 2008 год работал на телеканале «Россия». С 2009 года вновь стал работать на «Первом канале», где вел шоу «Достояние республики», программу «В наше время», «Честное слово».

Умер телеведущий Юрий Николаев
Теги
Анастасия Лежепекова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Юрий Николаев телевидение телеведущие смерть соболезнования
