Сергей Лазарев назвал шоком новость о смерти Юрия Николаева

Певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева.

«Шок. Мы только пару недель назад снимали передачу про его 50-летний юбилей на телевидении... она вышла несколько дней назад», — написал артист в Stories в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певец рассказал о детских воспоминаниях, связанных с Юрием Николаевым. Он привел в пример телепрограмму «Утренняя звезда» (выходила на «Первом канале» с 1991 по 2002 год, а затем на ТВЦ с 2002 по 2003 год), а также музыкальную группу «Непоседы», назвав Николаева ее «крестным папой».

Благодаря шоу «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым на «Первом канале» многие современные артисты, включая Сергея Лазарева, вышли на большую сцену.

«Вы навсегда в моем сердце! Светлая Память», — заключил Лазарев.

О смерти 76-летнего Юрия Николаева 4 ноября сообщил артист балета Николай Цискаридзе, позже информацию подтвердили в семье телеведущего. По данным телеграм-канала SHOT, 4 ноября телеведущему стало плохо дома — он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Как сообщает Starhit, телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц с температурой 39,5 и низкой сатурацией, у него диагностировали тяжелую форму пневмонии.

Помимо шоу «Утренняя звезда», Юрий Николаев вел музыкальную программу «Утренняя почта» с 1974 года. Каждое воскресенье ведущий читал письма телезрителей, и по их заявкам транслировались различные музыкальные номера.

Он также был ведущим шоу «Большая перемена» и «Танцы со звездами» на телеканале «Россия», вел на Первом канале шоу «Достояние Республики».