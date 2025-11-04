 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Какие передачи и как вёл Юрий Николаев

Кадры передач умершего телеведущего Юрия Николаева

Какие передачи и как вёл Юрий Николаев
Video

В возрасте 76 лет умер телеведущий, народный артист Юрий Николаев. Он вёл программы на советском телевидении с 1975 года. Его самые известные передачи: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Каким он был и как вёл свои программы - в видеоподборке РБК.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
На Солнце произошла вспышка высшего класса X1.8 Общество, 23:08
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Путин заявил о защите Россией суверенитета так же, как в 1612 году Политика, 22:30
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Путин заявил, что технологии «Буревестника» помогут со станцией на Луне Политика, 22:25
Семья подтвердила смерть телеведущего Юрия Николаева Общество, 22:18
Какие передачи и как вёл Юрий Николаев Общество, 22:06
Путин заявил о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника» Политика, 22:02
Путин сообщил о старте серийного производства «Орешника» Политика, 21:57
Путин заявил, что Россия никому не угрожает Политика, 21:51
Путин назвал сроки постановки ракет «Сармат» на боевое дежурство Политика, 21:47
Российский форвард вернется в «Трактор» после четвертой неудачи в НХЛ Спорт, 21:40