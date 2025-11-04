Какие передачи и как вёл Юрий Николаев

Video

В возрасте 76 лет умер телеведущий, народный артист Юрий Николаев. Он вёл программы на советском телевидении с 1975 года. Его самые известные передачи: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Каким он был и как вёл свои программы - в видеоподборке РБК.