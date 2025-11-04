 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет
Юрий Николаев
Юрий Николаев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил в телеграм-канале артист балета Николай Цискаридзе.

Николаев, в частности, был ведущим программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Народный артист Юрий Николаев рассказал о своем самочувствии
Общество
Юрий Николаев

По данным телеграм-канала SHOT, Николаеву стало плохо 4 ноября, когда он находился дома: он долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Как утверждает Starhit, телеведущего госпитализировали в одну из московских больниц с температурой 39,5 и низкой сатурацией, у него была выявлена тяжелая форма пневмонии.

В ноябре 2024 года Николаев уже попадал реанимацию после обморока, тогда у него диагностировали отек легких. В 2007 году у Николаева выявили рак кишечника. Позднее был также диагностирован рак легких.

Позднее смерть Николаева подтвердила ТАСС его семья. Причину смерти телеведущего родственники не уточнили.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
