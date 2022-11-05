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В Костроме при пожаре в кафе пострадали четыре человека

МЧС: в Костроме при пожаре в кафе пострадали четыре человека, эвакуированы 250

В ночь на 5 ноября в Костроме загорелось кафе «Полигон» на Никитской улице, из здания эвакуировали 250 человек, известно о четырех пострадавших, их передали бригаде скорой помощи, сообщает МЧС.

В областном управлении ведомства уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 02:37, а к 04:23 возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв. м. «Из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей», — добавили там.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Дмитрия Корнеева, сложность в тушении пожара заключается в угрозе обрушения кровли и большой площади возгорания. В ликвидации пожара участвуют 50 человек и 20 единиц техники.

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