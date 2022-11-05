В ДНР совершили покушение на судью Верховного суда республики

В июне Никулин выступал в качестве председателя коллегии Верховного суда ДНР, который приговорил к смертной казни трех иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины

В городе Углегорске (расположен к востоку от Горловки) совершили покушение на судью Верховного суда Донецкой народной республики Александра Никулина, сообщил центр общественных связей министерства внутренних дел ДНР на своей странице во «ВКонтакте».

Сообщение о покушении поступило в дежурную часть вечером 4 ноября. «Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы восстанавливают картину произошедшего, а также начали розыск подозреваемых, добавили в ведомстве.

Никулина назначили судьей Верховного суда ДНР в 2019 году.

В июне он выступал в качестве председателя коллегии Верховного суда ДНР, которая приговорила двух британцев — Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни по делу об участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

В августе глава ДНР Денис Пушилин говорил, что срок апелляции по их делу исчерпан и оно передано в Минюст республики. «Согласно законодательству ДНР, дата приговора, когда он исполнен, этот момент не оглашается», — указывал он.

После начала российской спецоперации на Украине не раз сообщалось о покушениях на должностных лиц в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Так, в октябре при подрыве пострадал глава администрации поселка Белозерка (Херсонская область) Андрей Кошелев, а в сентябре после взрыва автомобиля в тяжелом состоянии госпитализировали военного коменданта Бердянска (Запорожская область) Артема Бардина.

16 сентября при взрыве погибли генеральный прокурор Луганской народной республики и его заместитель Екатерина Стегленко. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.