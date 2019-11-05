В Лондоне покажут скрытое из-за стройки граффити Бэнкси с Веласкесом

Фреску в лондонском Ноттинг-Хилле, нарисованную на стене дома в 2008 году, несколько месяцев из-за ремонта закрывали строительные леса. Теперь их убрали, а работу художника поместят под стекло с подсветкой

Фото: Yara Nardi / Reuters

В Лондоне снова можно будет посмотреть на граффити уличного художника Бэнкси на стене одного из зданий в районе Ноттинг-Хилл, сообщает Reuters. В течение нескольких месяцев изображение было закрыто строительными лесами и щитами на тот период, пока компания Enstar Capital занималась ремонтом здания, где нарисована картина.

Работа Бэнкси, о которой идет речь, представляет собой черно-белый портрет человека, напоминающего испанского художника золотого века живописи Диего Веласкеса. В одной руке он держит палитру, а в другой кисть, которой выписывает слово Banksy в характерном для граффити-надписей стиле.

Дом с картиной Бэнкси на стене расположен на пересечении улиц Аклам и Портобелло-роуд. Граффити появилось там еще в 2008 году. Во время ремонта Enstar Capital сначала хотела переместить граффити, но позже отказалась от этой идеи, чтобы не разрушить картину. В итоге она останется на прежнем месте, но теперь ее будет закрывать стекло и освещать софиты.