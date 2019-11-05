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В Лондоне покажут скрытое из-за стройки граффити Бэнкси с Веласкесом
Фреску в лондонском Ноттинг-Хилле, нарисованную на стене дома в 2008 году, несколько месяцев из-за ремонта закрывали строительные леса. Теперь их убрали, а работу художника поместят под стекло с подсветкой
Фото: Yara Nardi / Reuters

В Лондоне снова можно будет посмотреть на граффити уличного художника Бэнкси на стене одного из зданий в районе Ноттинг-Хилл, сообщает Reuters. В течение нескольких месяцев изображение было закрыто строительными лесами и щитами на тот период, пока компания Enstar Capital занималась ремонтом здания, где нарисована картина.

Работа Бэнкси, о которой идет речь, представляет собой черно-белый портрет человека, напоминающего испанского художника золотого века живописи Диего Веласкеса. В одной руке он держит палитру, а в другой кисть, которой выписывает слово Banksy в характерном для граффити-надписей стиле.

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Дом с картиной Бэнкси на стене расположен на пересечении улиц Аклам и Портобелло-роуд. Граффити появилось там еще в 2008 году. Во время ремонта Enstar Capital сначала хотела переместить граффити, но позже отказалась от этой идеи, чтобы не разрушить картину. В итоге она останется на прежнем месте, но теперь ее будет закрывать стекло и освещать софиты.

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Отремонтировать здание компания решила для продажи квартир по высокой стоимости, складывавшейся в том числе из-за наличия граффити Бэнкси на стене. Как отмечает агентство, цена однокомнатной квартиры в этом доме будет начинаться от £950 тыс. ($1,2 млн).

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Британский художник Бэнкси скрывает свое настоящее имя и не показывает лицо. Он известен в основном уличными граффити на политические и социальные темы, а также провокационными акциями. Одна из самых известных его работ — «Девочка с воздушным шаром», созданная, по предположению экспертов аукционного дома Sotheby’s, в 2002 году в районе Шордитч в Лондоне.

В октябре прошлого года одну из ее репродукций выставили на торги и продали за £1,04 млн ($1,36 млн). Через несколько минут после удара молотка, картину уничтожил встроенный в раму шредер. Позже художник объяснял случившееся словами о том, что «стремление к уничтожению также является творческим побуждением».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Бэнкси, Лондон, граффити
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