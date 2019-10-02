Магазин без покупателей: как выглядит лондонский шоурум Бэнкси

Бэнкси — британский художник, который начал заниматься граффити в 1990-е годы. Его первая персональная выставка прошла в Лос-Анджелесе в 2002-м, сейчас его работы продаются на аукционах (в октябре прошлого года сразу после оглашения результатов торгов Sotheby's картину «Девочка с шаром», которая ушла за $1,4 млн, разрезал встроенный в раму шредер.

Личность Бэнкси до сих пор не раскрыта