Магазин без покупателей: как выглядит лондонский шоурум Бэнкси

Британский художник Бэнкси объявил, что откроет магазин своих работ, который закроется через несколько недель. Покупатели внутрь помещения на юге Лондона попасть не смогут — продажу анонсировали через интернет. Как выглядит выставочный зал — в фоторепортаже РБК
Об открытии магазина Бэнкси написал в своем Instagram. Он получил название Gross Domestic Product («Валовый внутренний продукт»)
Магазин товаров для дома расположен в Кройдоне — районе на юге Лондона. Двери помещения, оформленного как дорогой шоурум, не откроются для покупателей, продажа будет вестись через интернет
Сайт с каталогом должен быть запущен в ближайшее время, цены будут начинаться от £10 (около 800 руб.)
Бэнкси посоветовал осматривать магазин в ночное время. Он также уточнил, что такой его проект — первый и единственный
Бэнкси — британский художник, который начал заниматься граффити в 1990-е годы. Его первая персональная выставка прошла в Лос-Анджелесе в 2002-м, сейчас его работы продаются на аукционах (в октябре прошлого года сразу после оглашения результатов торгов Sotheby's картину «Девочка с шаром», которая ушла за $1,4 млн, разрезал встроенный в раму шредер.
Личность Бэнкси до сих пор не раскрыта