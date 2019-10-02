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Магазин без покупателей: как выглядит лондонский шоурум Бэнкси

Британский художник Бэнкси объявил, что откроет магазин своих работ, который закроется через несколько недель. Покупатели внутрь помещения на юге Лондона попасть не смогут — продажу анонсировали через интернет. Как выглядит выставочный зал — в фоторепортаже РБК
Фото: Aaron Chown / PA Wire / ТАСС

Об открытии магазина Бэнкси написал в своем Instagram. Он получил название Gross Domestic Product («Валовый внутренний продукт»)

Фото: Aaron Chown / PA Wire / ТАСС

Магазин товаров для дома расположен в Кройдоне — районе на юге Лондона. Двери помещения, оформленного как дорогой шоурум, не откроются для покупателей, продажа будет вестись через интернет

Фото: Aaron Chown / PA Wire / ТАСС

Сайт с каталогом должен быть запущен в ближайшее время, цены будут начинаться от £10 (около 800 руб.)

Фото: Aaron Chown / PA Wire / ТАСС
В объявлении указано, что шоурум пробудет на этом месте в течение нескольких недель
Фото: Aaron Chown / PA Wire / ТАСС

Бэнкси посоветовал осматривать магазин в ночное время. Он также уточнил, что такой его проект  — первый и единственный

Фото: Peter Nicholls / Reuters
Список товаров ограничен. В объявлении указано, что все представленное в шоуруме «сделано вручную в Великобритании с использованием существующих или переработанных материалов»
Фото: Peter Nicholls / Reuters
Среди представленных в инсталляции работ — бронежилет, сделанный для британского хип-хоп-музыканта Stormzy (на фото в правом верхнем углу)
Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бэнкси — британский художник, который начал заниматься граффити в 1990-е годы. Его первая персональная выставка прошла в Лос-Анджелесе в 2002-м, сейчас его работы продаются на аукционах (в октябре прошлого года сразу после оглашения результатов торгов Sotheby's картину «Девочка с шаром», которая ушла за $1,4 млн, разрезал встроенный в раму шредер.

Личность Бэнкси до сих пор не раскрыта

Теги: мультимедиа, Бэнкси
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