Бэнкси назвал «не важным» уничтожение своего граффити о Brexit

Он опубликовал фото нового рисунка, которым хотел заменить посвященное выходу Британии из ЕС граффити

Фото: Matt Dunham / AP

Уличный художник Бэнкси на своей странице в Instagram впервые отреагировал на уничтожение одной из самых известных своих работ, которая посвящена Brexit, в английском портовом городе Дувр.

Оригинальный рисунок, который оценивался в £1 млн ($1,24 млн), появился на стене городского здания в мае 2017 года. На граффити изображены флаг Евросоюза и человек, отбивающий одну из звезд на флаге молотком.

https://www.instagram.com/p/BTywxUDjtJh/

В конце августа 2019 года граффити обнесли строительными лесами и закрасили. «Ох. Я планировал, что в день Brexit я заменю свою работу в Дувре на эту. Но, видимо, ее закрасили. Не важно. Я думаю, что белый флаг говорит о том же не хуже», — прокомментировал уничтожение граффити Бэнкси и разместил фото нового рисунка. На нем человек по-прежнему отбивает звезду молотком, однако уже на пустом месте: скомканный флаг ЕС «лежит» внизу.

https://www.instagram.com/p/B2UFBFYH_XE/?igshid=2wvki35lri2e