Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

Картину уличного художника Бэнкси в четверг продали на аукционе Sotheby's за $12 млн (£9,9 млн). Об этом сообщается в Facebook аукционного дома. Картина ушла с молотка через 13 минут после начала торгов, а ее стоимость в 9 раз превысила предыдущий ценовой рекорд за работу Бэнкси.

Запись в facebook пользователя sothebys

Изначально картина оценивалась в £1,5-2 млн ($1,9-2,5 млн). Полотно продали на аукционе, где выставлялись предметы современного искусства. Его размер составил 4 на 2,4 м. На картине изображена Палата общин парламента Великобритании, а вместо депутатов там заседают шимпанзе и орангутаны. Животные расположились на скамьях, в галерее, в кресле спикера парламента также сидит обезьяна.

Бэнкси известен в основном уличными граффити на политические и общественно-социальные темы. Художник работает анонимно. С его произведениями часто случаются различные инциденты.