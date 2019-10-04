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Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

Картину уличного художника Бэнкси в четверг продали на аукционе Sotheby's за $12 млн (£9,9 млн). Об этом сообщается в Facebook аукционного дома. Картина ушла с молотка через 13 минут после начала торгов, а ее стоимость в 9 раз превысила предыдущий ценовой рекорд за работу Бэнкси.

Запись в facebook пользователя sothebys

Изначально картина оценивалась в £1,5-2 млн ($1,9-2,5 млн). Полотно продали на аукционе, где выставлялись предметы современного искусства. Его размер составил 4 на 2,4 м. На картине изображена Палата общин парламента Великобритании, а вместо депутатов там заседают шимпанзе и орангутаны. Животные расположились на скамьях, в галерее, в кресле спикера парламента также сидит обезьяна.

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Бэнкси известен в основном уличными граффити на политические и общественно-социальные темы. Художник работает анонимно. С его произведениями часто случаются различные инциденты.

Так, граффити, посвященное Brexit, в августе этого года закрасили. В октябре 2018 года картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после продажи за $1,4 млн на Sotheby's. Ее копию аукционный дом Сhristieʼs в сентябре продал за £395 тыс. ($493 тыс. по текущему курсу). Картина стала самым дорогим лотом, на торгах было выставлено 30 принтов художника.

Теги: Sotheby's, Бэнкси, картина, аукцион
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