«Стремление к уничтожению также является творческим побуждением», - такими словами Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины после продажи на аукционе в Sotheby's

«Девочка с шаром» на открытии выставки стрит-арт художника Бэнкси в Петербурге (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Художник стрит-арта Бэнкси в своем Instagram выложил видео, в котором объяснил самоуничтожение его картины «Девочка с шаром» на аукционе Sotheby's. Сразу после того, как лот ушел с молотка за $1,4 млн, полотно картины прошло через шредер, который был встроен в раму.

«Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину, — говорится в видео Бэнкси, — На случай, если ее выставят на аукцион».

На видео показан процесс встраивания лезвий в раму, а также торги в Sotheby's. На записи видно, что сразу после удара молотка, символизирующего окончание торгов, полотно картины проходит через шредер.

https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?taken-by=banksy

Под видео Бэнкси оставил запись. «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением», — он приписал эти слова испанскому художнику Пабло Пикассо. Правда, настоящим автором изречения является русский анархист Михаил Бакунин.

Ранее о самоуничтожении одной из самых известных работ Бэнкси ​сообщил Sotheby's. В аукционном доме заявили, что подобный инцидент произошел впервые в истории торгов.