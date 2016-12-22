Бэнкси объяснил самоуничтожение его картины после продажи на аукционе

Художник стрит-арта Бэнкси в своем Instagram выложил видео, в котором объяснил самоуничтожение его картины «Девочка с шаром» на аукционе Sotheby's. Сразу после того, как лот ушел с молотка за $1,4 млн, полотно картины прошло через шредер, который был встроен в раму.
«Несколько лет назад я тайно встроил шредер в картину, — говорится в видео Бэнкси, — На случай, если ее выставят на аукцион».
На видео показан процесс встраивания лезвий в раму, а также торги в Sotheby's. На записи видно, что сразу после удара молотка, символизирующего окончание торгов, полотно картины проходит через шредер.
Под видео Бэнкси оставил запись. «Стремление к уничтожению также является творческим побуждением», — он приписал эти слова испанскому художнику Пабло Пикассо. Правда, настоящим автором изречения является русский анархист Михаил Бакунин.
Ранее о самоуничтожении одной из самых известных работ Бэнкси сообщил Sotheby's. В аукционном доме заявили, что подобный инцидент произошел впервые в истории торгов.