Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

12% сочли, что таким образом государство борется с отмыванием денег, а 18% заявили, что власти защищаются от зарубежных «агентов влияния». По мнению еще 18%, ситуация с ФБК означает желание подавить расследования про коррупцию

Алексей Навальный (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, пишут «Ведомости».

О ситуации с ФБК слышала почти половина опрошенных. 12% респондентов сочли, что таким образом государство борется с отмыванием денег, 18% заявили, что власти защищаются от зарубежных «агентов влияния». По мнению еще 18%, уголовные дела и обыски означают желание подавить независимые антикоррупционные расследования.

При этом к деятельности самого Навального положительно относятся 9% опрошенных, а отрицательно — 25%. По 31% ответили, что нейтрально или что ничего о ней не знают. Как отмечает газета, судя по данным Левада-центра, в 2017 году Навальный был известен 55% опрошенных.

При этом об уголовных делах в отношении участников летних протестов в Москве из-за выборов в Мосгордуму знают 30%, включая 7% респондентов, которые «внимательно следили» за происходящим. «Что-то слышали, но не знают, в чем суть» еще 29%. Из тех, кто знает о ситуации, больше половины (57%) связали уголовные дела с желанием властей «устрашить оппозиционно настроенную общественность». В то же время 34% верят в официальное объяснение о наказании для участников массовых беспорядков.