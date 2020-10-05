В Москве за сутки умер 31 человек с коронавирусом

Всего в столице после заражения COVID-19 умер 5401 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 307,4 тыс.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве за последние сутки скончался 31 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 5 октября достигло 5401.

2 октября штаб отчитался о 32 умерших в Москве за сутки — это максимум с 14 июля.

Рост числа больных коронавирусом в столице ускорился в конце сентября. 24 сентября в городе выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом, три дня спустя этот показатель перешагнул отметку 2 тыс.

В Москве выявили более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Общество

По данным штаба, 5 октября в Москве выявили 3537 новых случаев заражения COVID-19. Этот показатель оказался максимальным с 19 мая — тогда в столице зафиксировали 3545 больных. Всего с начала пандемии в городе заболели 307 477 человек.