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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умер 31 человек с коронавирусом

Всего в столице после заражения COVID-19 умер 5401 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 307,4 тыс.
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве за последние сутки скончался 31 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 5 октября достигло 5401.

2 октября штаб отчитался о 32 умерших в Москве за сутки — это максимум с 14 июля.

Рост числа больных коронавирусом в столице ускорился в конце сентября. 24 сентября в городе выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом, три дня спустя этот показатель перешагнул отметку 2 тыс.

В Москве выявили более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

По данным штаба, 5 октября в Москве выявили 3537 новых случаев заражения COVID-19. Этот показатель оказался максимальным с 19 мая — тогда в столице зафиксировали 3545 больных. Всего с начала пандемии в городе заболели 307 477 человек.

По словам мэра Сергея Собянина, число госпитализированных больных COVID-19 в городе растет и «медленно, но верно» приближается к 1 тыс. в сутки. При этом, отметил он, ситуация в столице «несколько стабилизировалась» и больницы, которые оказывают плановую медпомощь, пока не планируется массово переводить на работу с коронавирусными больными.

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Из-за роста числа больных власти Москвы приняли ряд мер. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. С 5 октября столичные компании обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Школьники отправились на каникулы, которые в этом году продлили на неделю — до 18 октября.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
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