В Москве выявили максимум смертей от COVID-19 с середины июля

За сутки скончались 32 человека, это самый высокий суточный прирост с 14 июля. Всего в столице после заражения COVID-19 умерли 5314 человек.

За прошедшие сутки в Москве скончались 32 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Это максимум с 14 июля, когда умерли 37 человек. Общее число смертей в столице выросло до 5 314.

По этому показателю столица занимает первое место, за ней идут Санкт-Петербург, где скончались 3004 человека и Московская область, там умер 1351 человек.

Ранее в пятницу Росстат представил данные о смертности от коронавируса за август. По информации ведомства, в Москве в этом месяце умерли 1347 человек, причем в 431 случае COVID-19 стал основной причиной смерти, для 916 человек — сопутствующей.

Всего в Москве выявили 297,7 тыс. заболевших COVID-19 по данным федерального оперативного штаба, за сутки это число увеличилось на 2704 (информация на утро 2 октября). При этом 41,4 тыс. человек проходят лечение сейчас, а 251 тыс. уже выздоровели.