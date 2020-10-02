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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили максимум смертей от COVID-19 с середины июля

За сутки скончались 32 человека, это самый высокий суточный прирост с 14 июля. Всего в столице после заражения COVID-19 умерли 5314 человек.

За прошедшие сутки в Москве скончались 32 человека, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Это максимум с 14 июля, когда умерли 37 человек. Общее число смертей в столице выросло до 5 314.

По этому показателю столица занимает первое место, за ней идут Санкт-Петербург, где скончались 3004 человека и Московская область, там умер 1351 человек.

Ранее в пятницу Росстат представил данные о смертности от коронавируса за август. По информации ведомства, в Москве в этом месяце умерли 1347 человек, причем в 431 случае COVID-19 стал основной причиной смерти, для 916 человек — сопутствующей.

Всего в Москве выявили 297,7 тыс. заболевших COVID-19 по данным федерального оперативного штаба, за сутки это число увеличилось на 2704 (информация на утро 2 октября). При этом 41,4 тыс. человек проходят лечение сейчас, а 251 тыс. уже выздоровели.

Общее число заболевших в России превысило 1,19 млн человек, из них лечатся 203,2 тыс. и 21 тыс. умерли, следует из данных оперативного штаба.

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Фото:Maxx Kovalenko / Lichtgut / ТАСС

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что рост числа случаев заражения коронавирусом в Москве объясняется тем, что граждане «расслабились» и стали меньше соблюдать ограничительные меры. «Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к этому росту. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — пояснял он.

Проценко также выразил надежду на то, что вакцинация позволит сбить рост числа заболевших и справиться с ситуацией. По его словам, нагрузка на его больницу выросла и число госпитализированных больных с COVID-19 увеличилось.

В середине сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что рост числа выявленных заражений напрямую связан с увеличением числа проводимых тестов.

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
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