Замгубернатора Челябинской области заболел коронавирусом

Анатолий Векшин (Фото: anatoly.vekshin / Facebook)

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения легких и двухсторонняя пневмония», — написал он.

Векшин подчеркнул, что COVID-19 — это очень тяжелое заболевание. Он попросил граждан соблюдать социальную дистанцию и все меры предосторожности, а также призвал не слушать тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин ушел на вынужденную самоизоляцию из-за того, что его супругу госпитализировали с коронавирусом. Незадолго до этого школу, в которой учатся его дети, перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения COVID-19 у одного из учеников.