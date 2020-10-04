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Пандемия коронавируса ,  
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Замгубернатора Челябинской области заболел коронавирусом

Анатолий Векшин
Анатолий Векшин (Фото: anatoly.vekshin / Facebook)

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения легких и двухсторонняя пневмония», — написал он.

Векшин подчеркнул, что COVID-19 — это очень тяжелое заболевание. Он попросил граждан соблюдать социальную дистанцию и все меры предосторожности, а также призвал не слушать тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин ушел на вынужденную самоизоляцию из-за того, что его супругу госпитализировали с коронавирусом. Незадолго до этого школу, в которой учатся его дети, перевели на дистанционное обучение из-за обнаружения COVID-19 у одного из учеников.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе заболели более 16 тыс. человек, из них 11 885 выздоровели.

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