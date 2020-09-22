Второй за день глава региона в России сообщил о заражении COVID-19

Мурат Кумпилов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

У главы Адыгеи Мурата Кумпилова подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в Instagram.

«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в лёгкой форме», — написал Кумпилов.

Кумпилов стал вторым российским губернатором за день, сообщившем о заболевании. Ранее о заражении коронавирусом заявил глава Алтайского края Виктор Томенко.

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