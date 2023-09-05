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Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва

Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва
В Новосибирск прибыл первый с 1993 года самолет из Мьянмы, рейс выполнила местная авиакомпания Myanmar Airways International. Теперь у России есть авиасообщение с 38 странами
Фото: favt_ru / Telegram
Фото: favt_ru / Telegram

Россия и Мьянма восстановили прямое регулярное авиасообщение впервые с 1993 года, после тридцатилетнего перерыва, сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

«Самолет авиакомпании по традиции встретили водяной аркой», — отметили в федеральном агентстве.

5 сентября в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился рейс Myanmar Airways International, который выполнил полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск (Янгон и Мандалай — крупнейшие города страны).

В конце августа ведомство выдало мьянманской авиакомпании разрешение на полеты из Мандалая в Новосибирск и обратно; как сообщали в Росавиации, рейсы должны выполняться на самолете Airbus А319 два раза в неделю.

В период с 1962-го по 1993 год прямые рейсы в Янгон выполняла авиакомпания «Аэрофлот».

Летом власти Мьянмы разрешили гражданам России в течение 30 дней находиться в стране без оформления виз. Безвизовый режим будет действовать до 30 июня 2024 года.

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Теперь у России есть прямое авиасообщение с 38 странами. В этом году страна также возобновила полеты на Кубу и в Грузию. Авиасообщение с первой прерывалось сначала из-за пандемии коронавируса, а затем — из-за закрытия воздушного пространства для российских авиакомпаний западными странами. 1 июля вылетел первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва — Варадеро (курортный город на Кубе).

Авиасообщение с Грузией было прекращено в 2019 году на фоне антироссийских протестов в этой стране. Поводом для них стал инцидент во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии: депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера, что возмутило грузинских оппозиционных депутатов.

В мае президент Владимир Путин своим указом снял запрет на полеты. Первый рейс в Тбилиси был выполнен авиакомпанией «Азимут» 19 мая. в связи с его приземлением также прошли протестные акции.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мьянма Росавиация авиасообщение
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