Взлетаем: как Россия улучшает региональное авиасообщение

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По всей стране модернизируется инфраструктура аэропортов. Это повысит безопасность полетов и улучшит транспортное сообщение с труднодоступными регионами. Уже обновлено 19 аэропортов. Реконструкция объектов активно идет с 2019 года благодаря национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Зачем России нужна модернизация аэропортов

Реализация нацпроекта увеличит пропускную способность аэропортов, повысит безопасность полетов, что улучшит качество предоставляемых услуг пассажирам. Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что развитие аэропортовой инфраструктуры актуально в том числе из-за размеров страны, а также для роста числа альтернативных маршрутов: «За четыре года действия нацпроекта мы завершили реконструкцию на 21 объекте, в том числе девять из них находятся на территории Дальнего Востока, имеющего стратегический приоритет в региональной политике».

Развитие внутренних воздушных направлений дает импульс социально-экономическому преобразованию территорий и положительно влияет на создание новых рабочих мест, заметил вице-премьер. Это становится возможным благодаря повышению транспортной доступности регионов, их связанности, развитию внутреннего туризма, а также повышению комфорта и безопасности пассажиров. Важно, что происходит оптимизация воздушного пространства: полеты между регионами осуществляются напрямую, без транзита в Москве. Это повышает комфорт и позволяет экономить время и деньги.

«За последние 20 лет в России с использованием средств федерального бюджета работы по реконструкции инфраструктуры проведены в 92 аэропортах, — рассказал Хуснуллин. — При этом только с 2019 года в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры» обновлена аэродромная инфраструктура 19 аэропортов в 11 регионах страны, в том числе работы в восьми аэропортах в пяти субъектах завершены в 2022 году». Речь идет о взлетно-посадочных полосах, рулежных дорожках, местах стоянок для самолетов, служебно-пассажирских зданиях, КПП и прочих объектах. Вице-премьер отметил, что на постройку или реконструкцию части аэропортов удалось привлечь средства инвесторов.

Необходимость реконструкции аэродромной инфраструктуры вызвана эксплуатационным износом действующих сооружений и покрытий, объяснил РБК гендиректор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров, одной из организаций — реализаторов нацпроекта. В данном случае речь идет об обеспечении соответствующего уровня безопасности и комфорта пассажиров, а также сотрудников, эксплуатирующих аэродром.

«Например, в аэропорту Архангельска Талаги реконструкция ВПП последний раз проводилась в 1983 году. Износ покрытия составлял порядка 90%. После завершения работ новая взлетно-посадочная полоса повысит уровень безопасности полетов, а также позволит аэропорту бесперебойно принимать среднемагистральные воздушные суда без ограничения по взлетной массе», — пояснил Гуров.

Расширения существующих воздушных портов требует и растущая туристическая, экономическая и инвестиционная привлекательность регионов страны.

«В качестве примера приведу проект по реконструкции аэропорта Северный в Грозном, где по итогам реализации проекта пассажиропоток вырастет до 1,2 млн человек в год, — рассказал Игорь Гуров. — Ожидается, что в 2024 году в аэропорту будет создано дополнительно более 500 рабочих мест, а построенная сопутствующая инфраструктура вокруг аэропорта позволит создать еще около 15 тыс. рабочих мест».

Что сделано на данный момент

Мероприятия по реконструкции инфраструктуры аэропортов по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» проводятся с 2019 года. За это время удалось обновить уже 21 объект. Так, реконструированы и построены объекты в Саратове, Хабаровске, Архангельской области, Норильске, Жиганске, Олекминске, Нерюнгри, Баландино, Великом Устюге, Оренбурге, Минеральных Водах, Красноярске, Нижнекамске, Якутии, Новосибирске.

Увеличилась и оснащенность аэропортов необходимым оборудованием, зданиями и сооружениями. Это позволяет продлить эксплуатационный ресурс и, как следствие, безопасность полетов.

Из восьми объектов, введенных в строй в прошлом году, можно отметить ВПП в Оренбурге (которую удалось реконструировать всего за 3,5 месяца) и Великом Устюге, новую аэродромную инфраструктуру в аэропорту Толмачево (Новосибирск). Также завершена реконструкция четырех аэропортов в Якутии (Белая Гора, Депутатский, Хандыга и Сангар) и одного в Нижнекамске.

При участии инвесторов построен новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирской области. Толмачево — важный транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. После открытия нового терминала он стал крупнейшим региональным аэропортом.

Объект площадью более 58 тыс. кв. м оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Запланированная пропускная способность — 1844 пассажира в час. Обновленный аэровокзал внутренних линий принял первых пассажиров 9 февраля текущего года.

В декабре прошлого года после реконструкции открылся аэропорт Великого Устюга (Вологодская область), куда летают самолеты из Череповца и Вологды. В ходе реконструкции аэропорта проведено удлинение ВПП с 1,3 км до 1,8 км, уложено асфальтовое покрытие, сделано ограждение, дренаж, установлено светосигнальное оборудование. Теперь он может принимать самолеты «Сухой Суперджет 100» вместимостью около 90 человек. Великий Устюг знаменит благодаря находящейся в нем резиденции Деда Мороза. Его можно считать важной туристической точкой как области, так и всей страны.

В конце 2022 года в Республике Саха (Якутия) завершились работы по обновлению аэропортов Хандыга, Белая Гора, Депутатский и Сангар. Модернизация аэропортов — важное направление развития региона. В зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает лишь 15% населения, а более 90% территории имеет сезонную транспортную доступность. Только авиаперевозки позволяют бесперебойно доставлять грузы во все районы и населенные пункты на протяжении всего года.

Реализация нацпроекта позволила модернизировать вспомогательные объекты аэропортов — складские здания для хранения горюче-смазочных материалов, пункты пропуска, ограждения, пожарные резервуары, насосные станции водоснабжения и т.д. В этом году завершатся работы еще в четырех аэропортах в Якутии: Якутск, Вилюйск, Черский и Усть-Нера.

Международный аэропорт Якутска — основной транспортный узел республики. На его долю приходится более 80% перевозок воздушным транспортом в регионе. Толщина слоя вечной мерзлоты здесь достигает 300 м. Сложные климатические условия оказывают негативное влияние на покрытие взлетно-посадочной полосы и приводят к повышенному износу.

Здесь будут построены аварийно-спасательная станция, полигон для службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, центральный распределительный пункт, патрульная дорога, а также очистные сооружения. Предусмотрена реконструкция рулежных дорожек, установка светосигнального и метеооборудования, расширение площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Работы завершатся в этом году.

С какими вызовами сталкивается модернизация аэропортов

География объектов нацпроекта широка — речь идет о всей территории России. Например, в этом году завершится реконструкция в аэропортах: Усть-Камчатске и Петропавловске-Камчатском (Елизово). «Каждый проект уникален и требует специального подхода в реализации, с учетом климатических и географических условий. В Камчатском крае, например, проводятся строительно-монтажные работы с учетом сейсмоопасных условий региона, подбираются соответствующие проектные решения и стройматериалы», — рассказал Игорь Гуров.

Особенностью работы на Камчатке является и сложная логистика: строительные материалы доставляются морем и авиаперевозками, при этом постоянные снегопады, штормы и сильные ветры оказывают заметное влияние на строительство. «В соседней Якутии строительный сезон длится всего четыре месяца, а в зимний период температура в самых северных частях региона опускается до минус 80 градусов. В такой мороз строительно-монтажные работы, конечно, не проводятся», — уточнил гендиректор «Ространсмодернизации». Кроме того, по его словам, при экстремально низких температурах требуется обеспечить дополнительное утепление и своевременное обслуживание строительной техники в связи с повышенным износом расходных запчастей.

Выстроить логистику тоже непросто. Из-за отсутствия круглогодичного наземного транспортного сообщения доставка строительных материалов в Якутии осуществляется в зимний период по зимникам — это дорога с проезжей частью, построенной изо льда или из уплотненного снега и льда, а также проложенная по замерзшим рекам и озерам. С открытием же навигации доставка стройматериалов осуществляется речным транспортом.

Предварительные итоги и перспективы

По итогам прошлого года доля регулярных пассажирских рейсов между регионами России без посадки в Москве впервые достигла половины от общего количества внутренних авиамаршрутов, следует из данных госкорпорации по организации воздушного движения, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

По данным главы Росавиации Александра Нерадько, еще в 2019 году доля рейсов в обход Москвы составляла 39%. Достичь доли в 50% удалось опережающими темпами — такая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным на 2024 год. Во многом эти результаты достигнуты благодаря увеличению господдержки, в том числе модернизации региональных аэропортов.

Всего до конца 2024 года будут выполнены работы по модернизации 49 аэропортов. Запланировано строительство и реконструкция 32 взлетно-посадочных полос и 20 вспомогательных объектов.