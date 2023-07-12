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Россиянам разрешили безвизовый въезд в Мьянму на 30 дней

МИД: россияне могут приехать в Мьянму на 30 дней без визы до конца июня 2024 года

Гражданам России разрешен безвизовый въезд в Мьянму на срок до 30 дней с туристическими или деловыми целями, сообщается на сайте консульского департамента российского МИДа.

Безвизовый режим начал действовать с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2024 года.

«С 1 июля 2023 года граждане России также имеют возможность оформить специальный тип мьянманской туристической визы на период до шести месяцев на основании бронирования места в отеле из единого перечня, составленного Министерством отелей и туризма Республики Союз Мьянма», — добавили в департаменте, отметив, что такая виза действует на период бронирования жилья.

При оформлении двукратной визы (ее стоимость $55) срок пребывания в Мьянме не может превышать 30 дней, при оформлении многократной визы (ее стоимость $85) — не может превышать 90 дней.

С 4 июля Латвия возобновила прием заявлений на визы от некоторых категорий россиян. Заявления могут подать россияне — члены семей латвийских граждан (супруги, родители, дедушки и бабушки, дети, внуки и лица на иждивении), граждан других стран ЕС и Швейцарии; также возобновится прием заявлений на гуманитарные визы (посещение похорон, тяжело больных близких, когда существуют угрозы здоровью или жизни обращающегося).

В латвийском МИДе заявили, что решение принято после оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами. Выдачу виз россиянам Рига приостановил 26 июня на фоне ситуации в России в связи с попыткой мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Россиянам разрешили безвизовый въезд в Мьянму на 30 дней
Россиянам разрешили безвизовый въезд в Мьянму на 30 дней

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Теги
Мьянма безвизовый режим визы МИД
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