Вице-премьер Чернышенко: с 1 июля Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Фото: Steffen Wächter / imageBROKER.com / Global Look Press

Регулярные авиарейсы на Кубу из России возобновятся с 1 июля 2023 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании «Аэрофлот», — цитирует вице-премьера «РИА Новости».

Чернышенко при этом назвал Кубу ключевым партнером России в Центральной Америке, с которой необходимо развивать «экономические отношения по всем направлениям».

Продажи билетов будут открыты уже через неделю, рассказал агентству генеральный директор и председатель правления ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Сергей Александровский.

По его словам, это долгожданное для всех туристов событие, рейсы на самолетах Boeing 777 будет выполнять «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия».

Евросоюз 27 февраля 2022 года запретил российским самолетам, в том числе частным, летать над своей территорией. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет касается «всех самолетов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией». Они «не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», заверила она.

В августе 2022 года советник посольства Кубы по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона заверил, что правительство Кубы гарантирует авиакомпаниям из России неприкосновенность их воздушных судов.