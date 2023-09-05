Путин: Чукотка и Магаданская область могут стать привлекательными для туристов

Путин заявил об огромных возможностях для туризма в Магадане и на Чукотке

Якутск, Магадан и Анадырь могут стать привлекательными благодаря природе, считает Путин. Однако там необходимо строить гостиницы, улучшать сервис и заниматься благоустройством, считает президент

Туристы купаются в Сенявинских термальных источниках в бухте Гильмимыль на территории национального парка «Берингия», Чукотский АО (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Магаданская область, Чукотка и Якутия могут стать привлекательными туристическими направлениями благодаря своей уникальной природе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов, стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

«Суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий. Вместе с тем уникальная природа этих мест привлекает туристов, это очевидно. В этом смысле у данных территорий есть огромные возможности», — сказал глава государства.

Чтобы привлечь туристов в эти регионы, необходимо развивать индустрию гостеприимства: строить гостиницы, улучшать качество сервиса и в целом заниматься благоустройством, считает президент России.

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов на этом же совещании назвал плюсами Магадана хорошую экологию и близость к Охотскому морю, высокие зарплаты и быстрый карьерный рост. Однако жители региона, по словам губернатора, стараются уезжать из него. «Мы задались вопросом, что нужно сделать, чтобы город не превратился в ад», — сказал он. Общественное обсуждение показало, что в городе требуется привести в надлежащее состояние жилищный фонд и объекты социальной сферы, отремонтировать дороги и обустроить городское пространство, сообщил Носов.

Ни один из трех регионов не входит в число наиболее популярных направлений для летних путешествий по России, говорилось в исследовании аналитиков «Яндекс.Путешествий».

При этом в сентябре 2022 года Носов сказал, что гиды в регионе работают «на разрыв» из-за увеличения турпотока. Отели тогда заполнялись на 91%, утверждал он.

Якутию по итогам 2022 года посетили 200 тыс. туристов, Магаданскую область в 2021-м — 50 тыс. С января по декабрь 2022 года на Чукотку приехали более 30 тыс. туристов, следовало из данных Росстата.

В августе правительство решило установить ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в стране в размере 48 млрд руб. С 2018 года объем финансирования туризма в России увеличился почти в 14 раз — с 3,7 млрд до более 50 млрд руб., говорил зампред правительства и куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко. Он называл туризм «одним из ключевых драйверов экономики». Отрасль, по словам вице-премьера, формирует 2,6% ВВП страны.