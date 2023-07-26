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Мишустин призвал развивать для россиян туризм со смыслом

Премьер Мишустин: для людей, которые ищут, куда поехать, очень важен туризм со смыслом
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Для россиян, которые ищут, куда поехать отдохнуть, важно развивать туризм со смыслом — это забота инвесторов, которые таким образом могут повысить конкурентоспособность своих проектов. Об этом во время осмотра презентации туристических проектов заявил премьер Михаил Мишустин.

«Туризм со смыслом, мне кажется, это очень важно для людей, которые ищут, куда поехать. Ну потому что природа у нас, наверное, самая лучшая в мире, я считаю, в России просто можно найти абсолютно любой ландшафт, любые места. А вот смысл — это, конечно, за инвесторами, за теми, кто занимается развитием в том числе экологического туризма. И конечно, чем больше будет смысла, тем более конкурентоспособными вы станете», — цитирует премьера «РИА Новости».

Он также предложил, что в России можно производить свои собственные аттракционы для развлекательных парков, а также оборудование для канатных дорог. По его словам, в них «ничего страшно сложного нет», но необходимо учесть все необходимые вопросы безопасности.

В мае 2023 года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью РБК Life рассказала, как региональная инфраструктура будет принимать в летнем сезоне путешественников, которые выберут внутренний туризм.

«Очень многие туристы, у которых нет денег, чтобы ехать к морю, путешествуют либо по своему региону, либо выезжают в соседний регион — туда, где есть реки, озера, пруды. Поэтому мы ожидаем высокий спрос в Ленинградской области, Карелии, Московской области, на Алтае. Это спрос, обеспеченный в первую очередь за счет жителей соседних регионов», — сказала Ломидзе.

Крайне острой для внутреннего туризма, по ее словам, остается проблема нехватки кадров. «Есть очень сложная и нерешаемая проблема — дефицит кадров в сезон. Нет региона, где бы этой проблемы не существовало. Для многих важно, чтобы хватило человеческих сил и ресурса для обслуживания туристов», — отметила глава АТОР.

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При этом регионы делают шаги в подготовке ко встрече гостей: ставят кемпинги, гостевые домики и глэмпинги. Власти, по словам Ломидзе, тоже стимулируют возведение некапитальных строений, где могут разместиться туристы.

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Михаил Мишустин туризм инвестор
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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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