Кабмин установил ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в ₽48 млрд

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Правительство России решило установить ежегодный базовый бюджет на развитие туризма в стране в размере 48 млрд руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кабмина. Решение принято на стратегической сессии по развитию туризма, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отметил заместитель председателя правительства, куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко, с 2018 года объем финансирования туризма в России увеличился почти в 14 раз — с 3,7 млрд до более 50 млрд руб. На реализацию задач нацпроекта в 2021–2023 годах из федерального бюджета выделили свыше 150 млрд руб.

На стратегической сессии правительство решило продолжить ряд программ для поддержки отрасли: льготное кредитование инфраструктуры, продвижение отечественных туристических продуктов на зарубежных рынках и субсидирование строительства модульных отелей.

В рамках последней программы на субсидирование 50% стоимости строительства в 2023–2024 годах правительство выделило около 8 млрд руб. В планах создать более 6,3 тыс. гостиничных номеров. С учетом дополнительных 11 млрд руб., выделенных по поручению президента, будет создано еще примерно 8 тыс. номеров.

Помимо этого, будут активно развиваться новые направления — автотуризм и придорожный сервис, добавил Чернышенко. Минэкономразвития совместно с Минпромторгом также подготовят дорожную карту обеспечения туристической сферы необходимым транспортом — самолетами, поездами, автобусами.

Мишустин назвал повышение транспортной доступности и производство средств передвижения для туристов одной из приоритетных задач. По его словам, в прошлом году около трети от всех туристических поездок составили короткие путешествия на личном автомобиле в выходной день в соседние регионы. «Крайне необходимо расширять сеть придорожных сервисных комплексов для комфортных автомобильных путешествий», — подчеркнул премьер.

В рамках нацпроекта на создание обеспечивающей инфраструктуры в 2023–2024 годах будет направлено 18,7 млрд руб. в 11 регионах России, сообщил Чернышенко. «Это повышает привлекательность инвестиций в отрасль и сокращает почти вдвое срок окупаемости проектов. Сейчас на каждый потраченный из федерального бюджета рубль частный бизнес вкладывает три, и это хороший мультипликативный эффект», — объяснил вице-премьер.

Он подчеркнул, что туризм — это «один из ключевых драйверов экономики»: отрасль формирует 2,6% ВВП, и по этому показателю находится на одном месте с сектором образования или металлургическим производством. «Благодаря принятым сегодня решениям этот показатель сможем увеличить — до 4–5% ВВП», — заявил Чернышенко.