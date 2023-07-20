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В число популярных направлений летом у россиян попали Армения и Казахстан

«Яндекс Путешествия»: популярными направлениями летом у россиян стали Армения и Казахстан
В числе самых популярных направлений для отдыха за рубежом этим летом у россиян оказались Турция, Армения и Казахстан. По росту спроса лидируют Таиланд и Азербайджан
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В этот летний сезон большинство россиян (81%) остались в России, отдыхать в страны ближнего зарубежья отправились 8%, а в страны дальнего зарубежья — 11%. Об этом свидетельствует исследование аналитиков «Яндекс.Путешествий», поступившее в РБК.

Россияне, предпочитающие проводить летний отпуск за границей, чаще всего в этом году отдыхают в Турции, Армении, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Киргизии, Китае, Таиланде, ОАЭ и Белоруссии.

При этом Таиланд, Азербайджан и Казахстан стали лидерами по росту спроса на поездки — их доля выросла в 2,7, 2,5 и 1,4 раза соответственно по сравнению с летом 2022 года.

Наиболее популярными направлениями для отдыха в России стали Сочи, Анапа, Геленджик, Кисловодск, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Зеленоградск.

Сильнее всего за год вырос спрос на отдых в Зеленоградске (в 2 раза), Анапе (в 1,5 раза), Геленджике (в 1,4 раза) и Владивостоке (в 1,3 раза), отмечают исследователи.

В среднем россияне выделяют на летний отпуск 10 дней для путешествия как внутри страны, так и за границей. Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составит 17,3 тыс. руб., по странам ближнего зарубежья — 29,3 тыс. руб., по странам дальнего зарубежья — 47,5 тыс. руб. Ночь в отеле обойдется в среднем в 6,3 тыс. руб. по России и 8,1 тыс. руб.— за границей.

Так, чтобы долететь до Сочи, россиянам в среднем придется потратить 21 тыс. руб., до Анапы — 21,1 тыс. руб., до Владивостока — 27,3 тыс. руб., до Калининграда — 11,8 тыс. руб.

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Чтобы добраться до Турции, россияне должны потратить 35,9 тыс. руб. на билет, до Казахстана — 29,6 тыс. руб., до Таиланда — 66,9 тыс. руб., до ОАЭ — 40,9 тыс. руб.

Для проведения исследования аналитики изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от семи до 14 дней.

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Теги
Анна Захарова, Виктория Громова Виктория Громова
отпуск лето россияне Россия спрос на зарубежные поездки Исследование
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