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Глава Колымы заявил, что гиды работают «на разрыв» из-за роста турпотока

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Число туристов, приезжающих в Магаданскую область, увеличивается, отели заполняются на 91% и больше, наблюдается нехватка гидов, рассказал РБК губернатор региона Сергей Носов на полях Восточного экономического форума.

«Люди начали жаловаться. Даже не жаловаться... Говорят, слушайте, не хватает гидов, на разрыв работают люди, потому что обращаются, обращаются, обращаются. Едут уже, чтобы посмотреть ставшие знаменитыми, но незаконченные объекты», — заявил он.

По его словам, за последний месяц в регион приезжали три федеральных канала, которые обещают в своих сюжетах «донести до россиян, насколько интересна и красива Колыма, Магаданская область». Главной проблемой в сфере туризма Носов назвал отсутствие гостиничного фонда — существующие отели заполняются на 91% и больше, указал он.

Власти Магаданской области считают, что число туристов увеличится еще больше, если решить проблему с отелями. В частности, рассказывает Носов, в бухте Нагаева совместно с Ростуризмом построят четырехзвездочную гостиницу на 120 мест.

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Сергей Носов

Магаданская область известна золотодобычей. После открытия месторождений в советские годы туда отправляли в ссылку, был создан Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь (СВИТЛ). Его заключенных использовал «Дальстрой», подчинявшийся НКВД, для добычи золота в максимальные сроки.

СВИТЛ находился в ведении Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ). В разные годы его заключенными были поэт Осип Мандельштам, академик Сергей Королев, писательница Евгения Гинзбург, написавшая автобиографическую повесть о пребывании в лагере «Крутой маршрут». Побывавший там писатель Варлам Шаламов позже опубликовал одно из своих самых знаменитых произведений «Колымские рассказы».

После смерти Иосифа Сталина в 1953 году многих заключенных амнистировали.

В конце августа правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года. План включает в себя более 65 мероприятий и комплекс мер господдержки, среди которых финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма.

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Помимо этого, российские власти дополнительно поддерживают развитие туризма на Дальнем Востоке. Так, премьер-министр Михаил Мишустин в конце августа вдвое увеличил максимальный кешбэк за путешествия в регион.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России запустили в августе 2020 года для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии коронавируса. Ее очередной этап начался 25 августа и продлится до 10 сентября включительно.

Теги
Колыма Магаданская область Сергей Носов туризм Дальний Восток ВЭФ
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