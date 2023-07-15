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Собчак после заявления ФСБ о покушении назвала два сценария произошедшего

Ксения Собчак после заявления ФСБ о покушении поблагодарила силовиков
Собчак отметила, что в любом случае «террор — это зло» без всяких «но». Симоньян, на которую, по версии ФСБ, также готовили покушение, заявила, что готовившееся на нее покушение было не первым
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что благодарна правоохранительным органам за работу по предотвращению покушения на нее, «если это всё правда». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Если нет и смысл был просто поставить меня в одном предложении с [главным редактором RT Маргаритой] Симоньян, то это обычная подлость», — отметила Собчак.

Она добавила, что в любом случае «террор — зло без всяких «но».

Маргарита Симоньян, в свою очередь, отметила, что предотвращенное покушение стало не первым, которое против нее готовилось, добавив, что «привыкла жить с ощущением зайца в поле». Симоньян выразила сожаление в связи с тем, что среди участников группы оказался 18-летний молодой человек. «Что он читал, что он смотрел, с кем он беседовал, что он решил, что забота о своем народе совместима с тем, чтобы брать деньги у Украины, у украинской разведки на уничтожение представителей общественного мнения своей же страны», — отметила она.

Симоньян не уточнила, о ком идет речь, но RT ранее опубликовал видео с показаниями человека, который называет себя Михаилом Балашовым 27 марта 2005 года рождения и заявляет, что с ним связались спецслужбы Украины с предложением о заказном убийстве Собчак и Симоньян. Молодой человек также утверждает, что является создателем неонацистской группировки «Параграф 88», куда, по его словам, он вовлек несовершеннолетних знакомых. 

Дать комментарий в ответ на запрос РБК в пресс-службе RT отказались.

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Симоньян заявила, что, по ее данным, задержанных уже арестовали. Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян и Собчак есть несовершеннолетние, сообщили в Мосгорсуде ранее журналистам. Сейчас суд рассматривает ходатайство следствия об их аресте.

О предотвращении покушения на Собчак и Симоньян ФСБ сообщила днем 15 июля. Предотвращением преступления спецслужба занималась совместно с МВД и СК. По данным ведомства, задержанные члены неонацистской группы действовали «по заданию СБУ», вели разведку их мест работы и проживания. За каждое убийство членам группы было предложено по 1,5 млн руб., утверждала ФСБ.

Собчак после заявления ФСБ о покушении назвала два сценария произошедшего
Video

У задержанных изъяли автомат Калашникова, патроны к нему, ножи, дубинки, нацистскую литературу и символику, а также «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения». В спецслужбе добавили, что Следственный комитет планирует «возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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