В Германии задержали мужчину за демонстрацию буквы Z
В Германии задержали 31-летнего жителя Гамбурга за то, что он, по мнению властей, демонстрировал символ Z в социальных сетях и поддерживал военные действия на Украине, пишет газета Die Welt.
По версии властей, он «был ответственен» за Telegram-канал Das andere Deutschland («Другая Германия»), который позиционировал себя как «пророссийскую национал-большевистскую платформу», где открыто выражалась поддержка российской военной операции.
Подозреваемый по меньшей мере десять раз демонстрировал букву Z в соцсетях. Кроме того, он позировал на фото, предположительно, с автоматом Калашникова. Однако подлинно ли оружие, властям пока неясно.
Подозрения связаны с нарушением закона о контроле над военным оружием, попыткой вербовки на военную службу за границей, а также с одобрением уголовных преступлений.
Житель Германии собирался 18 августа уехать в Белоруссию. Утром 4 августа к нему домой нагрянули полицейские и сотрудники прокуратуры.
Запрещать использовать символ Z в Германии начали в конце марта. Власти федеральных земель Нижняя Саксония и Бавария тогда предупредили об уголовном наказании для тех, кто его использует. Кроме того, запрет поддержали в Берлине, группа депутатов от Социал-демократической партии (СДПГ) в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг), а также от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и СДПГ в земле Северный Рейн — Вестфалия, писало издание Bild.
В середине апреля RND сообщало, что в ФРГ расследуется более 140 дел о поддержке России в военных действиях на Украине. Большинство дел связано с использованием буквы Z.