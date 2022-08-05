В Германии задержали мужчину за демонстрацию буквы Z

В ФРГ задержали мужчину за демонстрацию буквы Z и поддержку военной операции на Украине

31-летний житель Гамбурга «был ответственен» за Telegram-канал, который позиционировал себя как «пророссийскую национал-большевистскую платформу», а также выражал поддержку российской военной операции, считают власти

В Германии задержали 31-летнего жителя Гамбурга за то, что он, по мнению властей, демонстрировал символ Z в социальных сетях и поддерживал военные действия на Украине, пишет газета Die Welt.

По версии властей, он «был ответственен» за Telegram-канал Das andere Deutschland («Другая Германия»), который позиционировал себя как «пророссийскую национал-большевистскую платформу», где открыто выражалась поддержка российской военной операции.

Подозреваемый по меньшей мере десять раз демонстрировал букву Z в соцсетях. Кроме того, он позировал на фото, предположительно, с автоматом Калашникова. Однако подлинно ли оружие, властям пока неясно.

Подозрения связаны с нарушением закона о контроле над военным оружием, попыткой вербовки на военную службу за границей, а также с одобрением уголовных преступлений.

Житель Германии собирался 18 августа уехать в Белоруссию. Утром 4 августа к нему домой нагрянули полицейские и сотрудники прокуратуры.

Буквы Z и V изображены на российской военной технике, которая участвует в операции на Украине. В Минобороны заявляли, что эти символы означают «Zа победу», «Сила V правде» и «Zадача будет Vыполнена».

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Запрещать использовать символ Z в Германии начали в конце марта. Власти федеральных земель Нижняя Саксония и Бавария тогда предупредили об уголовном наказании для тех, кто его использует. Кроме того, запрет поддержали в Берлине, группа депутатов от Социал-демократической партии (СДПГ) в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг), а также от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и СДПГ в земле Северный Рейн — Вестфалия, писало издание Bild.

В середине апреля RND сообщало, что в ФРГ расследуется более 140 дел о поддержке России в военных действиях на Украине. Большинство дел связано с использованием буквы Z.