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Рада повторно запретила символы Z и V после вето Зеленского

Парламент принял закон о запрете использования символики военной операции России еще в середине апреля, однако президент наложил вето и предложил ряд поправок
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий использование символики российской военной операции, с учетом поправок президента Владимира Зеленского, сообщает парламент в Telegram.

В первый раз украинские депутаты приняли закон в середине апреля. Согласно ему, на Украине не разрешается пользоваться буквами Z и V в контексте оправдания военных действий в стране. Под действие закона подпадает наличие этих символов в рекламе, местах проведения массовых мероприятий, в агитационных материалах (за исключением агитации против военных действий на территории Украины) и любых произведениях (фильмах, телепередачах, видеоблогах), созданных после 24 февраля, а также на одежде или транспортных средствах. Запрещается и любая другая пропаганда «российского режима» и «акта агрессии против Украины со стороны Российской Федерации».

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Однако Зеленский наложил вето на закон и предложил ряд поправок, сообщает УНИАН. В частности, он вывел из-под запрета использование символики в экспозициях музеев, в библиотеках, научной деятельности, исторических реконструкциях, учебниках и других случаях, если в них нет признаков пропаганды.

Помимо этого, украинский лидер предложил запретить общественные объединения, цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

Буквы Z и V изображены на российской военной технике, которая участвует в операции на Украине. В Минобороны заявляли, что эти символы означают «Zа победу», «Сила V правде» и «Zадача будет Vыполнена».

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