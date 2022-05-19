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Депутат сообщил об отказе Минобороны считать Z и V воинскими символами

Знаки Z и V не несут специальной нагрузки, говорится в опубликованном ответе Минобороны. С конца февраля в России было заведено несколько административных и уголовное дело за неуважение к символу Z
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Символы Z и V, которые используются для маркировки российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине, не являются официальными воинскими обозначениями. Об этом говорится в ответе замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Сергея Гусева на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Ответ Минобороны депутат опубликовал в Telegram-канале.

«Данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», — говорится в ответе.

Вместе с тем сейчас эти символы «узнаваемы и положительно принимаются» военными и гражданами России, ДНР и ЛНР и «многими другими», добавили в Минобороны.

В свою очередь, Ступин, комментируя ответ ведомства, выразил надежду, что «кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».

РБК обратился за комментарием в Министерство обороны.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На бортах техники, которая участвует в ней, были замечены символы Z и V. Изначально СМИ, в частности «Фонтанка» и Е1, со ссылкой на военных экспертов писали, что эти знаки указывают на принадлежность к разным военным округам: Z — Западный военный округ (ZVO), V — Восточный военный округ (VVO). Однако позже Минобороны России объяснило, что латинская буква Z означает «За победу», а V — «Сила V правде» и «Задача будет Vыполнена».

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В итоге символ Z стал неформальным, а затем практически официальным символом спецоперации России на Украине: представители российских властей и пресс-службы ведомств начали добавлять ее к названиям своих аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также ставить Z на аватары. Помимо этого, в ряде российских регионов были организованы мероприятия в поддержку спецоперации, участники которых выстраивались в фигуры в виде символа Z. Одну из таких акций провели в детском хосписе в Казани, в ней участвовали как коллектив медучреждения, так и пациенты.

За неуважению к символу Z в России заводились административные и уголовные дела. Так, жителя Сургута оштрафовали на 40 тыс. руб. за «негативный комментарий» про этот знак, сообщила местному изданию NEFT начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. Еще 30 тыс. руб. суд обязал выплатить жителя Краснодара, который плюнул на на баннер с буквой Z, написал в Telegram-канале адвокат Михаил Беньяш. В свою очередь, против журналистки Изабеллы Евлоевой из Ингушетии возбудили уголовное дело по статье о фейках после того, как она назвала знак Z «синонимом агрессии, смертей, боли и бессовестных манипуляций».

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