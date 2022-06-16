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Общество ,  
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Японская авиакомпания уберет букву Z с самолетов из-за «недопонимания»

Японская авиакомпания Zipair Tokyo решила убрать логотип с буквой Z с фюзеляжа своих самолетов и полностью отказаться от его использования, пишет газета Mainichi Shinbun со ссылкой на заявление компании.

По данным издания, на логотип начали жаловаться пользователи в соцсетях, которые утверждали, что он может быть «неправильно понят» в контексте происходящего на Украине.

В итоге авиакомпания приняла решение заменить его на три параллельно идущих линии черного, белого и зеленого цветов. Логотип, который изображен на хвосте самолетов Zipair, временно перекроют наклейкой.

Миронов заявил, что со здания партии потребовали снять баннер с Z и V
Политика
Фото:zaks.ru

Буквы Z и V изображены на российской военной технике, которая участвует в операции на Украине. В Минобороны заявляли, что эти символы означают «Zа победу», «Сила V правде» и «Zадача будет Vыполнена».

С момента начала спецоперации запрещать эти символы на своих территориях начали власти как самой Украины, так и других зарубежных стран и регионов. 25 марта немецкие федеральные земли Нижняя Саксония и Бавария предупредили, что тех, кто использует символ «z», будут наказывать по уголовным статьям. Запретить его также предлагали в Эстонии.

В марте агентство Reuters сообщило, что швейцарская компания Zurich Insurance удалила логотип с буквой Z из своих социальных сетей, так как она могла быть «неверно истолкована».

Теги
Япония авиакомпания смена логотипа

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